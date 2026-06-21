Marketing preditivo e os novos ambientes de consumo

Muitas empresas ainda pensam que vender é uma simples questão de gritar mais alto utilizando meios digitais. Estamos num mercado que já está saturado de telas, notificações e promessas ensurdecedoras e nem sempre reais. Nesse cenário, o cliente desenvolveu uma blindagem contra a panfletagem digital.

A decisão de compra mudou completamente e vai continuar sendo um tema ao qual o marketing não poderá deixar de dar total atenção. As pessoas observam as vitrines no Instagram, tiram suas dúvidas pelo WhatsApp e fecham o negócio numa loja física na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ou no shopping. Muitas vezes, elas fazem o caminho inverso, sem qualquer tipo de linearidade.

Atualmente, quem dita as regras não é o tamanho do orçamento de comunicação direta, mas, particularmente, a capacidade de ler o momento. É fundamental deixar de lado a previsibilidade dos velhos manuais e passar a atuar dentro desse novo contexto de mercado.

Essa realidade está muito bem apresentada pelo professor Philip Kotler e vários especialistas em marketing. A saturação de estímulos gerou uma espécie de imunidade cognitiva do consumidor, ou seja, ele se cansou de receber o bombardeio diário de propagandas, notificações e outros estímulos digitais. O cliente, por fim, está atuando como ocorre na biologia. Assim como o corpo cria anticorpos para rejeitar um vírus, a mente dos clientes criou anticorpos para rejeitar tantas chamadas.

Para evitar o bloqueio do marketing, redes sociais devem adotar o modo mais humanizado para atrair os consumidores Freepik/Reprodução

Para sobreviver a esse caos comunicacional, as pessoas passam a deletar as marcas, produtos e serviços insistentemente ofertados. Há um estresse e, então, o cérebro não permite mais a entrada da mensagem.

A história do funil de vendas já entrou no passado. A jornada do consumidor não é mais linear; ela é uma jornada que estamos chamando de líquida e dispersa, particularmente nas gerações Y e Alpha. Está prevalecendo o comportamento denominado "Phygital", que é uma junção do físico com o digital acontecendo simultaneamente e sem atrito.

Continuar adotando uma métrica de vaidade, em que impera a preocupação com likes, cliques e tamanho de dados, não tem mais lugar. O que se tem que buscar com profundidade é o contexto do mercado.

É de impressionar como os dados isolados — o Big Data — estão sem utilização nessa nova realidade do marketing. Tudo isso só terá sentido se for transformado em inteligência cultural e contextual. É o que estamos chamando de Smart Data e Antropologia Digital, ou seja, reduzir os múltiplos relatórios para focar apenas nos dados que trazem resultados reais. É usar a sensibilidade humana para entender o comportamento das pessoas que estão por trás das telas.

Ainda estamos numa fase em que está muito fácil colocar uma marca na frente dos clientes e, por outro lado, nunca foi tão difícil fazê-los prestar atenção por mais de três segundos. A diferenciação competitiva ocorre em função da experiência do cliente e da antecipação de necessidades. Estamos envolvidos agora na conveniência preditiva, ou seja, o fim do atrito operacional. O mercado não aceita mais atrito.

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As empresas líderes globais pararam de reagir aos desejos dos clientes, pois agora, elas se estruturam para adivinhar o contexto antes que ele vire uma decisão consciente de compra.

Gosto de citar alguns exemplos como o da Amazon. Essa gigante do e-commerce mundial patenteou o conceito de 'anticipatory shipping', ou seja, o envio antecipado. As IAs já preveem o contexto de necessidade por meio do histórico de buscas, do tempo que o mouse leva para passar sobre um produto e até de listas de desejos, faturando e enviando mercadorias para os centros de distribuição locais antes mesmo que os clientes comprem efetivamente.



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