Assine
overlay
Início Rogério Tobias
Rogério Tobias
Rogério Tobias
Mestre em Marketing; Pós-graduado em marketing; Administrador; Professor; consultor de marketing e negócios. Palestrante; Escritor.
NEGÓCIOS

Marketing preditivo e os novos ambientes de consumo

O mercado 'phygital' exige que empresas de todos os portes troquem os dados pela sensibilidade de entender a intenção humana por trás das telas

Publicidade

Mais lidas

Rogério Tobias
Rogério Tobias
Colunista
Mestre em Marketing; Pós-graduado em marketing; Administrador; Professor; consultor de marketing e negócios. Palestrante; Escritor.
21/06/2026 13:56

compartilhe

SIGA NO google news
×
IA está revolucionando as buscas na internet - (crédito: ChatGPT/Reprodução)
IA está revolucionando as buscas na internet e recebimentos de propagandas, e especialitas apontam que o marketing digital terá de se adaptar crédito: ChatGPT/Reprodução

Muitas empresas ainda pensam que vender é uma simples questão de gritar mais alto utilizando meios digitais. Estamos num mercado que já está saturado de telas, notificações e promessas ensurdecedoras e nem sempre reais. Nesse cenário, o cliente desenvolveu uma blindagem contra a panfletagem digital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão de compra mudou completamente e vai continuar sendo um tema ao qual o marketing não poderá deixar de dar total atenção. As pessoas observam as vitrines no Instagram, tiram suas dúvidas pelo WhatsApp e fecham o negócio numa loja física na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ou no shopping. Muitas vezes, elas fazem o caminho inverso, sem qualquer tipo de linearidade.

Atualmente, quem dita as regras não é o tamanho do orçamento de comunicação direta, mas, particularmente, a capacidade de ler o momento. É fundamental deixar de lado a previsibilidade dos velhos manuais e passar a atuar dentro desse novo contexto de mercado.

Leia Mais

Essa realidade está muito bem apresentada pelo professor Philip Kotler e vários especialistas em marketing. A saturação de estímulos gerou uma espécie de imunidade cognitiva do consumidor, ou seja, ele se cansou de receber o bombardeio diário de propagandas, notificações e outros estímulos digitais. O cliente, por fim, está atuando como ocorre na biologia. Assim como o corpo cria anticorpos para rejeitar um vírus, a mente dos clientes criou anticorpos para rejeitar tantas chamadas.

Freepik
Para evitar o bloqueio do marketing, redes sociais devem adotar o modo mais humanizado para atrair os consumidores Freepik/Reprodução
 

Para sobreviver a esse caos comunicacional, as pessoas passam a deletar as marcas, produtos e serviços insistentemente ofertados. Há um estresse e, então, o cérebro não permite mais a entrada da mensagem.

A história do funil de vendas já entrou no passado. A jornada do consumidor não é mais linear; ela é uma jornada que estamos chamando de líquida e dispersa, particularmente nas gerações Y e Alpha. Está prevalecendo o comportamento denominado "Phygital", que é uma junção do físico com o digital acontecendo simultaneamente e sem atrito.

Continuar adotando uma métrica de vaidade, em que impera a preocupação com likes, cliques e tamanho de dados, não tem mais lugar. O que se tem que buscar com profundidade é o contexto do mercado.

É de impressionar como os dados isolados — o Big Data — estão sem utilização nessa nova realidade do marketing. Tudo isso só terá sentido se for transformado em inteligência cultural e contextual. É o que estamos chamando de Smart Data e Antropologia Digital, ou seja, reduzir os múltiplos relatórios para focar apenas nos dados que trazem resultados reais. É usar a sensibilidade humana para entender o comportamento das pessoas que estão por trás das telas.

Ainda estamos numa fase em que está muito fácil colocar uma marca na frente dos clientes e, por outro lado, nunca foi tão difícil fazê-los prestar atenção por mais de três segundos. A diferenciação competitiva ocorre em função da experiência do cliente e da antecipação de necessidades. Estamos envolvidos agora na conveniência preditiva, ou seja, o fim do atrito operacional. O mercado não aceita mais atrito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As empresas líderes globais pararam de reagir aos desejos dos clientes, pois agora, elas se estruturam para adivinhar o contexto antes que ele vire uma decisão consciente de compra.
Gosto de citar alguns exemplos como o da Amazon. Essa gigante do e-commerce mundial patenteou o conceito de 'anticipatory shipping', ou seja, o envio antecipado. As IAs já preveem o contexto de necessidade por meio do histórico de buscas, do tempo que o mouse leva para passar sobre um produto e até de listas de desejos, faturando e enviando mercadorias para os centros de distribuição locais antes mesmo que os clientes comprem efetivamente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

ia marketingdigital mercado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay