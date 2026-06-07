Empresas que já nascem cansadas

Vitrines frias, propagandas mornas, redes sociais sem temperatura, vendedores sem energia. Atendimento sem entusiasmo, marcas sem personalidade e clientes sem lembranças. As portas estão abertas, os produtos expostos, os funcionários chegam para trabalhar numa rotina estafante. A empresa não recebe reclamações, mas também não recebe elogios. Tem clientes, mas não gera conversa. Vende, mas não cria relacionamento. É conhecida mais como referência pelo tempo que está ali, naquele endereço, numa placa antiga e tímida.

Muitas empresas se tornam mornas porque sobrevivem durante muito tempo. O sucesso passado gera uma sensação de segurança que reduz a urgência por mudanças, melhorias e inovação. Muitas organizações conhecem profundamente os seus produtos, mas já desconhecem seus clientes. Continuam vendendo como sempre venderam, enquanto os hábitos de consumo mudam silenciosamente.

No entanto, esse esgotamento não é exclusividade das veteranas. Há um fenômeno igualmente preocupante no mercado: o daquelas organizações que já nascem cansadas. Apesar de novas, elas abrem as portas replicando velhos vícios, sem nenhuma inovação ou proposta de valor clara, operando em um estado de letargia que é facilmente percebido pelo público desde o primeiro dia.

Vejo isso com frequência. Lojas que sabem exatamente quantas unidades possuem em estoque, mas não sabem por que os clientes deixaram de visitá-las. Restaurantes que conhecem todos os ingredientes do cardápio, mas desconhecem a experiência que oferecem. Clínicas que investem em equipamentos modernos, mas negligenciam a cordialidade da recepção.

Ainda me decepciona o grande número de pequenas e médias empresas, particularmente do varejo, em que o foco excessivo está nas regras, processos e padrões, sem considerar em nenhum momento o calor humano nas relações. Muitas vezes o cliente entra, compra e vai embora sem que ninguém tenha demonstrado interesse genuíno por sua presença. O atendimento acontece, mas a conexão não. O pior castigo para uma empresa é ver os seus clientes de costas, saindo para comprar no concorrente.

Gosto de empresas vibrantes que seguem as tendências do mercado, observam os hábitos e novos desejos dos clientes. Elas ficam atentas aos concorrentes e ao comportamento do mercado em geral. As empresas mornas acreditam saber tudo sobre seus produtos e sobre como atender compradores. Elas os veem apenas como compradores, e não como clientes — pessoas que desejam experiências, atenção e reconhecimento.

Em vez de buscarem evolução, as empresas passam a trabalhar apenas para manter o seu negócio. Não há a preocupação de crescer; passam simplesmente a continuar existindo. Algumas vitrines permanecem meses sem mudanças. Algumas redes sociais transformam-se em meros catálogos digitais. Alguns vendedores parecem aguardar apenas o encerramento do expediente. São sinais discretos, mas reveladores da perda de energia empresarial.

Essas empresas falam exatamente as mesmas coisas que seus concorrentes. Tornam-se apenas mais uma opção de aquisição de produtos ou serviços. Nada além disso. Não buscam conquistar a mente das pessoas. Vendem porque têm o produto disponível. Diferenciação zero. Nessas organizações, os funcionários costumam refletir o clima organizacional. Ambientes sem propósito, reconhecimento ou entusiasmo acabam produzindo equipes que cumprem tarefas, mas não encantam clientes.

Embora os números variem conforme a metodologia utilizada, milhões de empresas brasileiras não conseguem ultrapassar os primeiros anos de vida. Estudos do IBGE e do Sebrae mostram que a mortalidade empresarial continua elevada, especialmente entre os pequenos negócios. Empresas de médio porte também apresentam índices preocupantes.

Há anos venho dizendo que nem toda empresa fecha por falta de clientes. Muitas desaparecem lentamente porque deixaram de ser relevantes para eles. O grande problema das empresas mornas é que elas raramente percebem o que estão perdendo. O cliente não reclama. Ele simplesmente deixa de voltar. Não critica nas redes sociais. Apenas passa a comprar em outro lugar.

A perda de relevância acontece de forma lenta e silenciosa. A temperatura vai caindo aos poucos, até que a empresa deixa de ocupar um lugar especial na memória dos clientes.

Essas organizações têm como enxergar as coisas de uma outra forma. É preciso observar os clientes. Conversar com eles. Entender seus hábitos, necessidades, expectativas e desejos, buscando oferecer um novo modo de relacionamento. Outra ação é olhar para dentro da organização. Equipes desmotivadas dificilmente criam experiências memoráveis. Empresas vibrantes costumam ter pessoas que entendem seu papel, sentem-se valorizadas e enxergam propósito no que fazem.

Tornou-se condição sine qua non mudar o sistema de comunicação. Devem parar de utilizar as redes sociais apenas para anunciar produtos e passar a compartilhar conhecimento, contar histórias, inspirar pessoas e fortalecer relacionamentos.

A vitrine precisa chamar atenção. O merchandising deve efetivamente envolver os clientes no ponto de venda. O ambiente precisa transmitir energia. Pequenos detalhes, quando somados, ajudam a construir lembranças positivas e fortalecem os vínculos com os clientes. Considero um ótimo investimento contratar um profissional para renovar a apresentação do ponto físico. O ponto de venda deve provocar olhares e chegar ao nível de fazer o cliente querer entrar.

O atendimento precisa demonstrar interesse pleno pela satisfação dos clientes. Empresas relevantes não vivem apenas de vender. Elas cultivam relacionamentos, despertam emoções e permanecem presentes na memória das pessoas.

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Em um mercado cada vez mais competitivo, sobreviver já não é suficiente. As empresas que prosperam são aquelas que conseguem despertar interesse, gerar experiências e criar significado para seus clientes. Portas abertas mantêm um negócio funcionando. Mas são as lembranças construídas junto aos clientes que garantem a relevância no futuro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.