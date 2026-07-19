A verdadeira inovação facilita a vida das pessoas

Todos os dias, uma pessoa pede à Alexa que toque Agnaldo Timóteo, Nelson Ned ou simplesmente informe as horas. A cena poderia acontecer em milhares de lares e talvez nem despertasse atenção. Mas existe um detalhe que transforma esse momento em motivo de reflexão: essa pessoa é minha mãe, de 93 anos.

Ela se diverte conversando com a Alexa e já incorporou esse recurso à sua rotina. Curiosamente, nunca demonstrou interesse pelo chamado mundo digital. Não sabe explicar o que é inteligência artificial, também não precisa. Ela simplesmente conversa, dá o comando naturalmente.

Essa simplicidade revela uma mudança profunda. Durante décadas, associamos tecnologia e inovação a telas, teclados, botões, manuais e comandos que precisavam ser aprendidos. O usuário era obrigado a compreender a lógica das máquinas. Hoje, esse movimento começa a se inverter. As tecnologias mais bem-sucedidas são justamente aquelas que aprendem a linguagem humana e se adaptam às necessidades das pessoas.

Talvez seja essa a verdadeira revolução da inteligência artificial. Em Nexus, o autor Yuval Noah Harari mostra que a história sempre foi moldada pela forma como produzimos, organizamos e compartilhamos informações. A inteligência artificial inaugura uma nova etapa desse processo. Pela primeira vez, os sistemas não apenas armazenam informações ou executam comandos. Eles interpretam linguagem, reconhecem padrões e interagem de maneira cada vez mais próxima da comunicação humana. A informação deixa de apenas circular e passa, em muitos casos, a dialogar com as pessoas.

Essa transformação também redefine o significado da inovação. Durante muito tempo, inovar significava acrescentar funções, menus e recursos aos produtos. Hoje, inovar significa eliminar barreiras. O sucesso de uma tecnologia depende menos da quantidade de funcionalidades e muito mais da facilidade com que ela se integra ao cotidiano. Quando uma solução exige longas explicações para ser utilizada, talvez ainda não tenha alcançado sua maturidade.

Esta é a maior conquista da inovação contemporânea: estamos caminhando para um ambiente em que a tecnologia deixa de chamar atenção para si mesma e passa a trabalhar silenciosamente em favor das pessoas. É justamente esse cenário que Philip Kotler descreve como phygital. A antiga separação entre o físico e o digital perde importância. Ao consumidor pouco importa se a experiência é física ou digital. O que ele espera é que ela funcione com simplicidade. Ele deseja resolver sua necessidade da forma mais simples, rápida e natural possível. Quando isso acontece, a tecnologia praticamente desaparece, embora esteja presente em todos os momentos da jornada.

Quanto menos percebemos a tecnologia fazendo parte da nossa rotina, maior tende a ser sua qualidade. O melhor exemplo é a energia elétrica. Quase ninguém pensa nela enquanto tudo funciona. Só percebemos sua importância quando ela falta. Infelizmente, muitas organizações continuam fascinadas pelos sistemas, aplicativos e funcionalidades que oferecem. Os consumidores, porém, não compram tecnologia. Eles compram soluções, economia de tempo, tranquilidade e experiências positivas.

É por isso que o marketing deixa de vender tecnologia e passa a desenhar experiências simples, intuitivas e humanas. A simplicidade deixa de representar apenas acessibilidade e transforma-se em vantagem competitiva. A inteligência artificial também muda de lugar. Ela deixa de ocupar o centro das atenções e passa a atuar nos bastidores. Quanto menos aparece, maior o valor que entrega.

Essa inversão de papéis exige das marcas uma verdadeira mudança de perspectiva. Significa aceitar que o valor de um produto não vem do holofote voltado para a ferramenta, mas sim da experiência gerada para quem a utiliza.

Estamos abandonando a era da digitalização forçada, em que as pessoas precisavam fazer o esforço de aprender a lógica das máquinas, para entrar na fase da tecnologia humanizada, que simplesmente se adapta à nossa existência. Enquanto o mercado ainda se perde no fascínio por sistemas complexos, o marketing moderno entende que o consumidor busca soluções que resolvem a vida sem criar barreiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A resposta para o futuro dos negócios continua ali, na simplicidade daquela cena com minha mãe. A inteligência artificial só alcança seu verdadeiro valor de mercado quando sai dos holofotes, some no cotidiano e, para uma senhora de 93 anos, deixa de ser um assunto para especialistas e passa a fazer parte da vida com absoluta naturalidade. O grande desafio do marketing continua sendo participar do dia a dia das pessoas, transformando suas realidades, facilitando suas rotinas e, por fim, fazendo as pessoas mais felizes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.