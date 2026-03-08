O marketing do tempo

O marketing passa por mudanças constantes desde a sua formalização nos anos 1960. Em várias décadas as empresas focaram em preço e qualidade. Hoje identificamos que os consumidores reorganizaram a sua hierarquia de valores.



Ele quer mais autenticidade, propósito, simplicidade e bem-estar, e fundamentalmente está dando muita ênfase em seu tempo.

O cliente valoriza tudo o que economiza tempo. Ele espera entrega rápida, compra com poucos cliques, serviços que possam ser resolvidos em um mesmo lugar.



A tecnologia prometeu facilitar a vida, mas, por outro lado também acelerou o ritmo das atividades. O resultado desse cenário são pessoas permanentemente ocupadas, que fazem de tudo para conseguir soluções que lhes devolvam cada minuto ou horas do seu dia, fazem parte dessa busca.



As pessoas estão preferindo pagar um pouco mais para obterem soluções de suas necessidades ou desejos, e adotaram aplicativos, entregas rápidas, serviços digitais e autoatendimento como formas de escolherem melhor o que fazer com o seu tempo.



Ainda são falhas brutais de muitas organizações, particularmente as do governo as filas intermináveis, excesso de formulários e processos complicados que geram frustrações e sentimentos muito negativos nos clientes e usuários.



Por outro lado, algumas empresas já entenderam esses novos valores foram reconhecidos por organizações mais voltadas para o comportamento do seu público e investiram em mudanças de postura, com treinamentos de seus profissionais, fundamentação de uma filosofia de reconhecimento dos novos valores. Elas viram que a simplificação da jornada dos seus clientes aumenta a credibilidade deles na organização, torna-os mais próximos e fortalecem o poder de escolha. A digitalização inteligente, sistemas de atendimento intuitivos tem sido uma solução efetiva para aumentar a credibilidade e preferência por

parte dos clientes.



O tempo cada vez mais tem sido um fator predominante para a decisão de compra. Quando dois produtos têm qualidades semelhantes, muitas vezes vence aquele que exige menor esforço e menos tempo do cliente.



Muitas empresas em que ainda predominam processos burocráticos estão passando por momentos muito difíceis, pois, prevalece uma dificuldade de adoção do novo ritmo do mercado. O que os clientes mais buscam, elas não têm capacidade de oferecer. Há uma forte restrição às mudanças, por parte dos seus gestores, e isto, é claro, é repassado naturalmente para todos os colaboradores.



Eu fico impressionado com a quantidade de empresas de grande porte que ainda estão num tempo passado quando se trata de fazer os clientes ganharem tempo. Instituições como o Banco do Brasil e várias cooperativas, ainda exigem a presença física dos clientes. Os sistemas do governo, como o de farmácia

que fazem o cidadão voltar múltiplas vezes, e em cada uma delas, faz-se uma nova exigência. Hospitais públicos e muitos particulares simplesmente não estão preocupados em terem serviços de atendimento simplificado e muito menos possuem serviços de pós-atendimento.



Fenômenos de desconhecimento das novas perspectivas dos consumidores acontecem também com as empresas de aviação como a Latam Airlines ou Gol Linhas Aéreas. Elas enfrentam críticas pela complexidade de seus processos: check-in demorado, alterações complicadas e filas prolongadas. Por

outro lado, os passageiros cada vez mais valorizam a agilidade e conveniência, pois, cada minuto de espera pesa em sua experiência.



E posso afirmar que no varejo físico, grandes redes operam com filas demoradas e processos bem pouco digitais. Por outro lado, várias organizações já mudaram a suas táticas de funcionamento e relacionamento

com os seus clientes. A Amazon, Magazine Luiza e Startups de delivery como IFood redefiniram a experiencia do cliente ao oferecer compras rápidas, entregas ágeis e interfaces simples.

Recebi recentemente uma propaganda do Mercado Livre prometendo entrega de produtos de alimentação e supermercado em 15 minutos. Acredito que ela consiga, pois, tem demonstrado um sistema digital de logística muito aperfeiçoado.



Tudo isso é o que podemos chamar de marketing do tempo. É questão sine qua non redesenhar a jornada do cliente. Várias organizações foram construídas ao longo do tempo pensando apenas em eficiência interna, e não na conveniência do consumidor. Deve-se mapear cada etapa da experiência e eliminar passos desnecessários.



Em marketing existe outro princípio essencial que é a simplicidade dos processos. Interfaces confusas, linguagem complicada e formulários intermináveis criam atrito na relação com os clientes. Terão vantagem efetiva as empresas que neste mundo de excesso de informação buscam simplificar os seus processos e sua comunicação.



Cresce a importância da automação inteligente. Os aplicativos, autoatendimento e soluções digitais permitem a resolução de problemas rapidamente, sem deslocamentos ou esperas longas. As inovações terão maior sentido se devolverem o tempo das pessoas.



Já existem empresas que estão preocupadas em antecipar necessidades. Ao invés de esperar o cliente apresentar necessidades e desejos, elas buscam prever demandas e oferecer soluções.



Os consumidores realmente estão em busca de mais tempo com a família, de descanso, de relacionamentos com os amigos, para viver efetivamente a sua vida.



Para as empresas e para todos nós de marketing a missão é mais do atender necessidades e desejos, mas, sim, respeitar, criar experiências e ajudar os clientes a aproveitarem melhor o seu tempo.

