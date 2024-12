Transformação das feiras e Eventos no marketing

SIGA NO

Por muito tempo, as feiras e eventos presenciais foram fundamentais nas táticas de marketing. Porém, com o avanço das plataformas digitais e a chegada de tempos desafiadores, como a pandemia, esse formato tão tradicional sofreu um abalo expressivo.

Pode-se observar, porém, que, em vez de serem descartadas ou ultrapassadas, as feiras estão vivendo um renascimento. Hoje, elas não são mais apenas um lugar para expor produtos, como ocorreu por muito tempo. Elas se tornaram cenários de experiências, emoções e conexões que traduzem o que há de mais humano no marketing.

Em um mundo onde grande parte das interações ocorre de forma virtual, o cliente moderno anseia por algo tangível e autêntico, pois, mais do que nunca, ele busca sentir, explorar e participar de acontecimentos vivenciais.

As feiras, com sua proposta de unir pessoas em um ambiente rico de histórias e interações, atendem perfeitamente a essa necessidade. O estande, que antes era algo um tanto passivo, agora é um espaço dinâmico, onde se contam histórias e buscam-se despertar emoções.

Um exemplo interessante é o Salão do Automóvel de Munique, conhecido como IAA Mobility. Ele não foi apenas uma exposição de carros, mas uma experiência completa. Um de seus diferenciais foi a possibilidade de os visitantes configurarem veículos em tempo real, utilizando tecnologias como realidade aumentada. Eles não apenas viam os carros, mas participavam do futuro da mobilidade.

Essa nova fase das feiras também traz o conceito híbrido para o centro das atenções. Misturando o físico e o digital, elas conseguem ampliar o alcance e, ao mesmo tempo, manter a proximidade.

Na CES, feira de tecnologia realizada em Las Vegas, marcas como a LG mostraram como isso pode ser feito com maestria. Enquanto seus estandes encantavam os visitantes locais, experiências virtuais eram criadas para quem acompanhava de longe, garantindo que ninguém fosse deixado de fora.

Mas não são apenas as grandes feiras internacionais que têm histórias interessantes para contar. Em Minas Gerais, eventos que exaltam produtos regionais, como o queijo do Serro e os cafés especiais das montanhas mineiras, demonstram como o marketing local pode brilhar em um cenário global. As feiras podem promover o encontro entre tradição e inovação, transformando marcas regionais em ícones de identidade cultural.

É importante destacar que, no dia 4 de novembro de 2024, os “modos de fazer o Queijo Minas Artesanal” foram reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Foi motivo de muitas comemorações, e espera-se um aumento acentuado de eventos nesse segmento.

Outro aspecto que merece destaque é como as feiras utilizam o conceito de urgência para engajar o público. Quando se sabe que um evento é limitado, tanto no tempo quanto no espaço, o desejo de participar se torna ainda maior. É o que acontece, por exemplo, na Comic-Con, onde fãs aguardam lançamentos exclusivos e experiências únicas, transformando a feira em um espetáculo de engajamento emocional.

O marketing das empresas está atento à questão da sustentabilidade. As feiras estão evoluindo para atender às demandas do consumidor consciente. O uso de materiais recicláveis, a compensação de carbono e até estruturas sustentáveis se tornaram essenciais. Isso não é apenas uma tendência, mas uma forma de reforçar o compromisso das marcas com o futuro.

As empresas que investem nesse modelo híbrido e inovador estão colhendo frutos valiosos. Com o uso de tecnologias como QR Codes e sensores, elas conseguem entender melhor o comportamento do público, personalizar futuras ações e transformar dados em decisões táticas e estratégicas. Assim, cada feira deixa de ser apenas um evento pontual e se torna parte de uma estratégia de longo prazo.

As feiras são, acima de tudo, lugares onde histórias são contadas e vividas. A Starbucks transformou suas lojas em espaços para mais do que apenas tomar café. É exatamente esse espírito que permeia os eventos de sucesso: criar memórias, proporcionar pertencimento e fazer com que cada interação valha a pena.

O marketing, em sua essência, sempre busca criar conexões significativas. E é isso que as feiras e eventos estão entregando, em um formato renovado e cheio de possibilidades. Elas mostram que, mesmo em um mundo tão digital, o humano continua sendo um elemento muito poderoso para engajar, inspirar e transformar.