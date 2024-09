Quando pensamos no sucesso de um ponto de venda, o primeiro fator que vem à mente costuma ser a qualidade dos produtos, o preço, ou o atendimento. Há, porém, uma força silenciosa, muitas vezes invisível, que pode ser fundamental para o seu sucesso ou não.

O marketing possui muitas ferramentas que usadas de maneira competente pode ser determinante para o movimento em lojas, bares, restaurantes, barbearias, clínicas, e vários pontos de vendas.

Instrumentos tais como merchandising, promoção de vendas, atendimento e outros tem cada vez mais servido como diferenciadores e provocadores de sucesso em muitos tipos de negócios.

O merchandising é o envolvimento dos clientes no ponto de vendas. Ele tem a capacidade de transformar o ponto de vendas em uma plataforma de comunicação e experiência.

O chamado visual merchandising não apenas torna os produtos mais atraentes, mais ainda cria uma jornada emocional que incentiva o consumidor a tomar decisões de compras.

Em todos os lugares que eu frequento, eu faço questão de observar e analisar os pontos positivos e negativos. É um costume do qual eu não consigo me livrar mais. São lojas, restaurantes, recepção de hotéis, cafeterias...

Em muitos pontos o pessoal do marketing acerta na aplicação do merchandising. Eles dão um show na iluminação, no destaque dos produtos, nas vitrines, no aroma, na música ambiente, e em outros detalhes, que merecem todos os créditos.

Sempre me perguntam porque eu valorizo tanto o merchandising. Vale explicar que ao influenciar o ambiente físico, esse instrumento de marketing se torna vital para a construção da imagem da marca e contribui profundamente para aumentar os resultados de vendas.

Não se pode deixar para um segundo momento os esforços de um instrumento que ajuda a criar uma identidade visual clara, destaca os produtos ou serviços de maneira estratégica, e cria uma experiência que extrapola em muito o ato de comprar.

Todas as empresas precisam dar total atenção ao seu ponto de vendas. Sejam pequenas, médias, ou grandes, o seu espaço físico deve ser tratado com o maior carinho.

Em pequenos negócios, é preciso manter a placa externa com a devida manutenção, limpeza do chão, das paredes, da forma de expor os anúncio dos produtos, ou ofertas, arrumação das mesas, vitrines limpas e criativas, balcão asseado, iluminação clara, e outras ações no ponto físico, que possam atrair o seu público-alvo.

Empresas poderosas como a Apple são reconhecidas por suas lojas minimalistas, que não apenas exibem os seus produtos, mas, criam um ambiente de total imersão do cliente na marca.

Outro caso é o da Nike que elevou o conceito de merchandising há algum tempo, criando uma loja conceito em SoHo. A loja oferece áreas dedicadas onde os clientes podem testar tênis em uma quadra de basquete, ou pista de corrida virtual.



Eu sugeri a um cliente de consultoria que estava com baixa circulação de cliente em sua loja que se posicionasse por um determinado tempo do lado oposto do seu ponto de vendas, e observasse os clientes que passavam, e contasse o aqueles que passavam e olhavam para a sua placa, ou para a sua vitrine. Do total de clientes que passavam, foi muito baixo o número daqueles que percebiam a sua loja. Concluiu-se que a sua vitrine não se destacava dos outros ambientes. A sua placa externa, da mesma forma, foi objeto de questionamento pois, além de se apresentar suja carecia de manutenção, ou preferencialmente troca.

Alguns empresários ou pequenos varejistas têm dificuldade de fazer investimentos na apresentação do ponto físico ao seu público, muitas vezes por valores pequenos, que certamente elevariam as suas vendas.

Todos os negócios precisam investir em merchandising, promoção de vendas, vendas e outras ferramentas de marketing. Nada justifica resistência nesse sentido.

O objetivo do merchandising não é apenas vender um produto, mas, contar uma história, criar uma experiência, e mais do que isso, fortalecer a relação entre a marca e o consumidor.

Criar o ambiente perfeito no ponto de venda é uma arte e uma ciência.