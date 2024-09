Quem me conhece pode achar que eu estou deixando o meu amor por Minas Gerais falar mais alto, mas, as informações são verdadeiras e refletem o “trem bão” que está acontecendo aqui. É uma montanha de repercussões positivas que têm valorizado o estado. Muitas coisas e lugares que estavam um tanto esquecidas voltam, com força total, chamando a atenção de diversos públicos, com ênfase nos jovens, que estão procurando autenticidade e natureza.

O turismo em Minas tem mostrado um crescimento significativo nos últimos anos, refletindo o aumento do interesse por destinos culturais e naturais, quanto pela ampliação da infraestrutura turística.

Há no mundo uma tendência no turismo, por busca de experiências autênticas e destinos menos explorados. Minas Gerais se encaixa perfeitamente neste cenário.

As Chamadas “Montanhas Gerais” têm se destacado no cenário brasileiro como um dos estados mais procurados para o chamado turismo de experiência, que inclui o turismo cultural, ecológico e de aventura.

No Brasil, Minas Gerais compete com os estados do Rio de Janeiro e Bahia, mas, está chamando muito a atenção pela sua diversidade cultural e paisagística. A combinação de cidades históricas, gastronomia riquíssima e natureza preservada tem sido fatores explorados por turistas nacionais e internacionais.

Diversas publicação internacionais e plataformas de viagens têm destacado as suas montanhas, cachoeiras, bem como o charme de cidades históricas como Ouro preto, Tiradentes, e outras cidades consideradas também apaixonantes. Elas já fazem referência também há cidades bem pequenas, que vão sendo descobertas, ou redescobertas.

Uma das maiores referencias em turismo global, a Lonely Planet, incluiu Minas Gerais como uma das maiores referencias em turismo global.

A National Geographic, em suas edições voltadas para turismo também mencionou Minas Gerais como um destino emergente. As matérias citam as paisagens montanhosas e o patrimônio cultural.

A hospitalidade mineira, a culinária e as atrações naturais são mencionadas com ênfase na TripAdvisor. Ela cita Inhotim, Ouro Preto, as cachoeiras da Serra do Cipó como fundamentais para os turistas.

Para fugir ao turismo de massa do Brasil, o Jornal Americano The New York Times recomenda Minas Gerais e reforça o estado como uma área de turismo fora do comum.

Vale citar alguns números sobre este “estado diamante”:

- Aumento de 18% no fluxo turístico;

- Crescimento no turismo Rural e de aventura. Áreas como o circuito das águas e a Serra do Cipó tiveram um crescimento de 25% na visitação;

- Expansão do turismo internacional com um crescimento de 12%, no ano de 2023.

Está em alta nos meios digitais de comunicação o uso do chamado Mineirês, que é o conjunto de expressões, gírias, sotaque e modo de falar característico dos Mineiros. Ele é marcado por um jeito considerado acolhedor, singelo e muitas vezes indireto de se expressar, refletindo a cultura, as tradições e o jeito do mineiro.

As pessoas que visitam querem ouvir termos tais como o uai; trem; sô; sô; pois, não; bão; jeitinho; arreda; folgado; paia; coitadocê; custoso; nó; nuu; tem base; tiquim; casca fora. E muitos outros.

Eu me divirto muito assistindo no Youtube e no Instagram com personagens que abordam temas sobre Minas Gerais, que tais como modo de linguagem, o jeito de ser do mineiro, piadas, músicas, shows, etc...

Sempre cito esta minha frase, que eu acho que reflete muito de Minas Gerais, meu estado amado. Observo que a magia aumenta; a vontade de conhecer cresce; o desejo de voltar toma conta, e as montanhas ficam cada vez mais atraentes. Minas entra na mente e no coração, e não sai mais.