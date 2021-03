Buscar diferenciais de mercado deve ser uma tática constante das empresas

mercado de todos os segmentos, há muito tempo não servem mais para garantir a preferencia dos clientes. Estamos em uma época em que a concorrência se mostra cada vez mais combativa, e a disputa pela decisão de compras entre as empresas se dá por detalhes percebidos pelos consumidores. O padrão que caracteriza muitos produtos e serviços oferecidos node todos os segmentos, há muito tempo não servem mais para garantir ados. Estamos em uma época em que a concorrência se mostra cada vez mais combativa, e a disputa pelaentre as empresas se dá por detalhes percebidos pelos consumidores.









Muitas organizações assumem, ainda, uma postura de condutoras do mercado, ou adotam uma filosofia de excesso de confiança em seu negócio, e este é o caminho mais próximo da estagnação. O que já foi um grande sucesso, pode aos poucos, ou até mesmo, de um momento para o outro, tornarem-se obsoletos aos olhos dos seus públicos-alvo.





Tenho acompanhado a história e o desenvolvimento de sucesso de diversas empresas. A Apple tem dado demonstrações de como deve agir uma empresa para jamais perder o seu posicionamento na mente dos seus clientes. Desde a sua criação, a empresa sempre primou pela inovação constante.





Saiu de uma filosofia de criar e manter o seu produto, para uma mentalidade e ação que privilegia a inovação. Perceba bem! Inovação e não tecnologia. O que gera tanto sucesso para a Apple é exatamente a capacidade que ela tem de oferecer sempre produtos que falam exatamente a linguagem facilmente percebida pelo usuário final.





A tecnologia para a empresa é um recurso de produção. O grande trunfo que a leva ao sucesso é transformar essa tecnologia em novação, ou seja, aquilo que efetivamente atinge a mente dos clientes e criam neles um alto grau de confiança na marca. Os consumidores têm total preferência pelos produtos que facilitam a sua vida, a tornam mais simples e com muito mais benefícios disponíveis.





As empresas concorrentes da Apple também estão em busca de inovações e de oferta de produtos e serviços que sejam mais interativos, intuitivos em seu uso, e com o máximo de qualidade em sua oferta de pós-vendas, mas, vão precisar andar por um bom tempo atrás da Apple, que praticamente inaugurou essa tática de mercado, neste segmento.

Oferecimento de diferenciais de mercado e agregação constante de valores, devem estar nas prioridades das organizações de todos os segmentos de mercado.





Cabe a elas se afastarem do excesso de visão nas questões técnicas, da busca alucinada por redução de despesas e até mesmo da ansiedade de vender a todo custo. É preciso focar na ação de criar diferenciais que levem à vantagem competitiva e, além disso, na superação das propostas feitas pelos concorrentes ao mercado.





O marketing atual está a exigir muito mais agilidade. Como diz o autor Philip Kotler: Marketing agora é “fogo, fogo, fogo!”. O cliente não quer perder tempo, pois, ele busca por soluções rápidas e que efetivamente resolvam os seus problemas, preocupações e lhes dê o máximo de satisfação. As organizações precisam estar cientes e sensibilizadas sobre isto.





Podemos observar que as maiores marcas e empresas do mundo, atualmente, são aquelas que oferecem valor agregado em seus produtos. Elas perceberam que tinham que sair de um mundo de semelhanças, de ofertas que podem facilmente serem copiadas pelos seus concorrentes. Sendo assim, elas decidiram investir na inovação, porquanto, isto agrega valor e oferece vantagem competitiva.





As empresas vencedoras trabalham o tempo todo para que os seus departamentos de marketing identifiquem o que os clientes anseiam atualmente, e vão desejar amanhã. Elas apreenderam que grande parte do tempo de seu pessoal precisa ser dedicado a entender detalhadamente os motivos e os desejos das pessoas. Bem como a importância de pesquisarem o que deve ser oferecido e como oferecer.





Seja qual for o tamanho ou o segmento das organizações, elas devem criar diferenciais. Não se pode aceitar a ideia de que faltam recursos, faltam conhecimentos, ou os clientes não exigem tanto valor agregado. Eles não falam, mas, esperam. Muito do diferencial a ser oferecido depende apenas de uma mentalidade de marketing atualizada, de criatividade, da aproximação e até mesmo da intimidade conseguida com o público-alvo.





Buscar diferenciais o tempo todo! Esse é um dos papeis fundamentais de todas as organizações que querem crescer e até mesmo serem líderes de mercado.