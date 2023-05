BH recebe ex-vice presidente da Disney em evento sobre gestão

(foto: Unsplash)

Ex vice-presidente da Disney, Dan Cockerell, e Bruno Guimarães, um dos organizadores do encontro, à frente do programa Bora Viajar +: os presentes terão a oportunidade de descobrir os segredos do mundo Disney (foto: Divulgação)

O evento contará também com palestra de Louis Burlamaqui, CEO da Taigeta Tech (foto: Divulgação)

Dia 11 de maio, a partir das 18h30, o ex vice-presidente da Disney, Dan Cockerell, participa de evento em Belo Horizonte com a palestra. A cidade é a primeira do Brasil a receber o evento, que vai passar por mais de cinco capitais do país.O evento contará também com palestra de Louis Burlamaqui, CEO da Taigeta Tech, autor de sete livros - nos últimos 30 anos entregou mais de 1 mil projetos e atendeu mais de 300 organizações como Vale, Arcelormittal, Vicunha, Tauá Hotels, Localiza, Bernoulli, entre outras. Abordará o tema, tratando de estratégia e gestão da cultura organizacional.De acordo com Bruno Guimarães, um dos organizadores do encontro, à frente do programa Bora Viajar +, "os presentes terão a oportunidade de descobrir os segredos do mundo Disney, tendo o vice-presidente como mentor por uma noite. A ideia é que possam aplicar em seus negócios e encantem seus clientes."Dan Cockerell atuou por 26 anos na Disney, sendo nove deles como vice-presidente do parque temático Magic Kingdom, em Walt Disney World, na Flórida, vice-presidente do EPCOT e vice-presidente de Disney's Hollywood Studios, liderando 12 mil funcionários cast members, além de entreter mais de 20 milhões de guests por ano. Nessa palestra, será exposto por que a temática cultura é relativa ao futuro, revelando de que forma não tratá-la como um modismo, mas com ciência, método e gestão.A proposta do evento é desvendar os segredos por trás do mundo mágico, abordando princípios que irão auxiliar a conduzir equipes mais comprometidas, desenvolver processos criativos, elaborar soluções consistentes e preparar líderes capazes de de manter uma empresa funcionando e estrategicamente e construir um legado dentro de seus negócios.Para enriquecer o evento, Louis trará também toda sua expertise sobre os temas:- Equipes de vendas e atendimento ao cliente, comprometidos a ir além de atender as necessidades e aprender como encantar clientes em cada detalhe- Empresas e líderes que querem implantar uma cultura de excelência e encantamento dos clientes- Equipes e líderes que querem conquistar e manter clientes fãs, gerando embaixadores da marca- Líderes que querem ampliar a visão de negócios e implantar uma cultura de excelência em serviços no DNA das equipes- Lideranças e equipes que sabem da importância de se inspirar e gerar insights baseados em estratégias de empresas líderes de mercado- Líderes, CEOs e gestores que precisam envolver e gerar o comprometimento das suas equipes- Profissionais e lideranças visionárias que valorizam a importância de desenvolver um método de excelência em serviços.credenciamento e welcome coffeeAbertura Bora Viajar Rise UpLouis Burlamaqui (CEO da Taigeta Tech)Dan Cockerell (ex vice-presidente da Disney)talk com perguntas e respostas dos palestrantes