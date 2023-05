Já comprou presente para o Dia das Mães? Feiras pipocam em Lagoa Santa

Mercadinho Amor de Mãe, na Casa da Orla, reúne nesta sexta e sábado, designers como os trabalhos do artista plástico Aluízio Figueiredo (foto: Carlos Altman/EM)



Falar de Lagoa Santa, cidade mineira que integra a Rota das Grutas e distante cerca de 33 quilômetros de Belo Horizonte, é falar do arqueólogo dinamarquês Peter Lund, que revolucionou a espeleologia (estudo das cavernas) e morou na cidade no século 19. A cidade do Vetor Norte estará também em ebulição neste final de semana que antecede o Dia das Mães, com diversas feiras espalhadas pela cidade. Para quem ainda não escolheu o presente ideal, as opções são muitas: de objetos de decoração, perfumes personalizados, joias e bijus, flores ornamentais à objetos de cerâmica.





Bem de frente para a Lagoa Central, uma charmosa casinha rosada, localizada no número 1732 na avenida Getúlio Vargas, vai acontecer o Mercadinho Amor de Mãe. Dentro dela, designers, artesãos, confeiteiros, padeiros, artistas, cantores, doceiras e tantos outros – darão as boas-vindas aos visitantes. E o melhor, a entrada ao evento é gratuita e pet friendly.

Quitandeiras reconhecidas até no exterior, a Rota das Doceiras da Lapinha produzem bolos, pães, geleias e doces únicos estarão na Casa da Orla (foto: Rota das doceiras/Divulgação)

“A proposta é transformar a charmosa casa em um espaço cultural lúdico e oferecer, além de presentes, um local de encontro que reúne gastronomia, música e o encanto para quem procura um presente para o Dia das Mães, ou mesmo, se presentear. A presença de integrantes da Rota das Doceiras (que faz parte do patrimônio imaterial de Lagoa Santa) é um doce presentão daqueles”, vibra o artista plástico Aluízio Figueiredo. É ele quem abre as portas da Casa da Orla, espaço de eventos e feiras, para a realização do evento.





“Estamos instalados em uma casa na orla, em estilo inglês, que tem muita história para contar. Queremos trazer para esta cidade encantadora, o modelo de negócios comuns na Europa, com a proposta de reunir empreendedores locais em feiras mensais. São produtos genuinamente artesanais, feitos a mão por designers criativos”, comenta Aluízio.

Quem vai participar?





Quem for ao evento vai ter a oportunidade de encontrar boas opções de presentes, como os bolos, pães, doces, geleias, biscoitos das quitandeiras da Rota das Doceiras da Lapinha, os objetos de decoração do artista Aluízio Figueiredo; os perfumes personalísticos da Alquímica Perfumaria, os sabonetes e aromatizadores da Sandra Souto Aromas, as lúdicas bonecas da Maria Belisca, os cadernos e blocos da UnaLuna, os charmosos chapéus da Mara Maria, as jóias em cristal da Quartzo Crescente, além das empadas da Jú e muito mais.

















Feira Encantaria





A Feira Encantaria estará novamente no Recanto da Lagoa com muita diversão para toda a família (foto: Carlos Altman/EM) Em um dos bairros mais charmosos da cidade, o Recanto do Poeta, se encontra a Lagoa dos Olhos d’Água com sua cascata e seus encantos. Circundada por uma densa vegetação, o local é refúgio para os amantes da caminhada, casais e família que, nos finais de semana de calor neste verão, tomam banho em suas águas mornas ( apesar de ser proibido). E no próximo sábado, dia 6/5, a bucólica lagoa recebe mais uma edição da lúdica Feira Encantaria, sob o comando de Silvinha Lacerda e Alessandra Visentin. Ao ar livre, despojada, com pegada sustentável, os expositores utilizam de bancos, araras, tendas para comercializar seus produtos artesanais e autorais. A feirinha mistura gastronomia, artesanato, manifestações culturais como roda de capoeira, aula de yoga, show musicais e piquenique literário com contação de histórias. Além da Feira de Adoção de Pets.

























Feira de Cerâmica e galeria de Arte





O antigo Boing 737-200 estacionado no pátio do Mercadão Internacional, no Bairro Vila Ipê, nos faz lembrar o quanto a cidade de Lagoa Santa está ligada à aviação. Inspirado nos modelos dos tradicionais “mercadões” existentes no Brasil e na Europa, o empreendimento ocupa uma área de 45 mil metros quadrados e se propõe a ser um centro comercial a céu aberto com opções de lazer, gastronomia e uma área externa para grandes eventos. Neste local, o turista pode conferir bem de perto uma réplica da Maria Fumaça e tirar uma selfie em frente a parede cenográfica que reproduz um vilarejo.





Dois eventos vão acontecer neste importante centro de lazer, cultura e gastronomia. Primeiro, a Feira de Cerâmica, neste sábado (6/5) e domingo, que reúne mais de 20 ceramistas com muitas opções de presentes para o Dia das Mães. Além da venda de peças, também vão ocorrer palestras, oficinas e demonstrações relacionadas à cerâmica. A outra novidade é a exposição “Conexões entre Composições”, aberta ao público nesta sexta-feira (5/5) de 10h às 20h, que ficará no Mercadão até 5 de junho. A curadoria da exposição é feita por Lucilene Bredoff. São vários os artistas que terão suas obras expostas, dentre eles o participante do BBB 2019 Vinicius Póvoa Brandão, o Vinil Cius.