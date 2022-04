Cerveja, não-cerveja? Água alcoolizada, sucesso nos EUA, chega ao Brasil

MR.HS Sex On The Beach, um clássico revisitado (foto: Janderson Pires/Divulgação)



Leve, refrescante, de baixa caloria e sem glúten, as hard seltzers – água gaseificada saborizada com álcool – são sensação nos EUA, desde o final de 2019. E essa novidade chegou no Brasil. Lançada por casal de empreendedores, Bruno Araújo, empresário de Belo Horizonte, e Mariana Martins, jornalista, artista e empresária curitibana, a marca mineira MR.HS chega com a proposta de ser a primeira água alcoólica voltada ao público fitness do mercado brasileiro

Bruno Araújo e Mariana Martins, empredores e CEOs da MR. HS (foto: Leon Elias/ Divulgação)





Segundo o CEO da empresa, Bruno Araújo, a MR.HS é a hard seltzer com selo de qualidade e receita exclusiva MR.PALHA. "A bebida foi desenvolvida a partir da receita tradicional americana, mas com aquele toque de qualidade, ousadia e brasilidade do MR. para proporcionar momentos de relaxamento com um drinque suave, de baixo teor alcoólico e muito refrescante. É uma bebida que pode ser ingerida pura e gelada, com rodelas, sumo ou pedaços de frutas e também como base para outros drinques e coquetéis".





“Percebemos que o público consumidor de bebidas alcoólicas tem procurado saber o que consome, quais os ingredientes, quais os dados nutricionais. As pessoas não querem deixar de beber, de curtir, mas estão em busca de opções menos agressivas para a saúde”, comenta Bruno Araújo.



O que leva na receita?





O drinque tem toques de laranja, pêssego e morango. (foto: Janderson Pires/Divulgação) grande sacada de não colocar nenhuma caloria – além da contida no álcool – oferecendo ao mercado a única opção alcoólica totalmente fitness e vegana. Após descobrir o boom das Hard Seltzers no mercado americano o casal resolveu produzir a bebida, porém com a– além da contida no álcool – oferecendo ao mercado a única opção alcoólica totalmente fitness e vegana.

De acordo com Bruno, o diferencial da MR.HS está na sua composição: “com zero carboidrato, zero açúcar, zero gordura e sem ingredientes artificiais, o produto leva apenas água de fonte natural gaseificada, extrato de fruta natural e 4,5% de álcool extra puro orgânico em sua composição.Tudo isso com apenas 91 kcal por lata de 350ml”.

Não só o público fitness tem procurado o produto, mas todos que buscam uma opção mais leve, diferente das bebidas convencionais, como as cervejas, vinho, cachaça e outras bebidas mistas. Isso faz com que a água alcoólica gradativamente conquiste espaços em restaurantes, drinkerias, boates, empórios e até em box de crossfit e lojas de suplemento nas regiões Sul e Sudeste do país. “Nosso público é o fitness club e também o apreciador, aquele que gosta de arte e produtos seletos. Isso amplia as possibilidades de entrada no mercado. É uma bebida muito versátil, além de ser um drink pronto, que também serve de base para outros coquetéis”, afirma o sócio e CEO Bruno Araújo.



Boom do mercado “ready to drink”

No Brasil, a categoria de drinks prontos para consumo vem ganhando espaço muito rapidamente. De acordo com a empresa de pesquisa e consultoria de mercado Euromonitor, a venda de bebidas “ready to drink”, aquelas que já vêm prontas para beber, cresceu 46,6% de 2015 para 2019, saltando de 92 para 135 bilhões de litros em todo o mundo.

Foram dois anos de estudos e testes até chegar à receita ideal, na composição dos sabores exclusivos (MR.HS ORIGINAL - limão siciliano e flor de sal; MR.HS TROPICAL - guaraná com tangerina; MR.HS PÚRPURA - uva com blueberry e MR.HS SEX ON THE BEACH - morango, laranja e pêssego), para emplacar a primeira produção em agosto de 2021.

Arte colecionável

Arte na lata, com ilustrações feitas pela artista italiana Stella Bosini (foto: Janderson Pires/Divulgação)

As bebidas comercializadas levam arte na lata, com ilustrações feitas pela artista italiana Stella Bosini. “Como artista e empreendedora, acredito na arte como uma ferramenta poderosa na comunicação e posicionamento de uma marca. Além de trazer um grande diferencial na criação e concepção de novos produtos, com ousadia, criatividade e beleza, a arte desperta a percepção de um público cada vez mais exigente e em busca de novidades, conceito e propósito”, conta a sócia e CEO, Mariana Martins.



Mercado Nacional

As grandes marcas também já começam a apresentar versões mais leves de suas bebidas mais conhecidas. Porém, nenhuma delas possui as mesmas características da água alcoólica fitness MR.HS, o que abre uma série de perspectivas dentro de um mercado extremamente competitivo. “Por se tratar de uma bebida fitness, zero açúcar, zero carboidrato, com álcool orgânico e ingredientes extremamente selecionados, o custo de produção é bem mais elevado do que o de outras bebidas convencionais. Mesmo assim, nosso preço é competitivo dentro deste segmento que ainda é muito novo, mas que só tende a crescer”, finaliza Mariana.



Saborosa surpresa

Cristiano e Thaís não são de beber, acharam a novidade saborosa ao paladar (foto: Carlos Altman/EM)

De folga na noite de quarta-feira e reunidos em um Café em Lagoa Santa, os pilotos de aviação, Thaís Tersassovick e Cristiano Goulart apreciam a bebida mineira. A novidade ao paladar surpreendeu o casal: “gostei muito, achei saborosa. Antes de provar, o buquê de suco de uvas me remeteu à infância. Lembra muito uma água com gás saborizada e, ainda, alcoolizada? Muito Bom! O amargor no final, lembra muito uma água tônica. Uma sensação nova ao paladar”, confessa Thaís. Já o marido Rodrigo completa: “achei interessante para quem não tem o costume de beber álcool. É uma ótima opção para se refrescar”.

Sem calorias, Simone Ali aprovou a bebida fitness (foto: Carlos Altman/EM)

Ao lado deles, a fonoaudióloga Simone Ali faz coro ao casal de pilotos: ‘uai, eu amei! Ainda mais por ser zero calorias. A gente vai para um lugar, participa da festa e, quem está de dieta, vai poder curtir ainda mais. Uma novidade saborosa. Diria que seria uma cerveja, não-cerveja que podemos tomar sem culpa”, finaliza.

Onde encontrar