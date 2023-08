Verdemar entra na onda da "febre dos selinhos" com descontos animadores

673





Chef Léo Paixão é o "garoto-propaganda" da campanha "Meu Selinho de Desconto Verdemar" (foto: Verdemar/Divulgação)

Na semana passada (21/8), a rede de supermercados Verdemar, que possui unidades em Belo Horizonte e Nova Lima, lançou sua primeira campanha em parceria com a L-founders of loyalty, empresa global em soluções para programas de fidelidade. Com o embaixador Chef Léo Paixão, a campanha "Meu Selinho de Desconto Verdemar" permitirá que os clientes cadastrados no programa "Meu Verdemar", que realizarem compras a partir de R$30,00 em um mesmo cupom fiscal, acumulem selos de desconto para a aquisição de panelas e facas importadas das marcas italianas Green Ray e Boretti, com descontos de até 98%.





O sócio e diretor Comercial do Verdemar, Alexandre Poni, destaca que essa iniciativa é um sonho antigo da rede em fazer uma ação simples e lúdica, envolvendo prêmios colecionáveis de alta qualidade: "Como uma rede de supermercados voltada para a alta gastronomia e inovação na experiência do cliente, a escolha por panelas, facas e tábuas foi natural. Além disso, para tornar a campanha ainda melhor, foram escolhidas marcas italianas renomadas e sustentáveis, que condizem com o DNA da empresa. Será mais uma ação de sucesso para a rede Verdemar", analisa.





Como participar:





A campanha "Meu Selinho de Desconto Verdemar" oferece aos clientes Meu Verdemar a oportunidade de acumularem selos de desconto ao realizar compras nas lojas participantes. A cada R$30,00 em compras, os clientes ganham um selo que pode ser utilizado para adquirir produtos Green Ray e Boretti com descontos de até 98%. Os produtos podem ser comprados a partir de 35 selos, com um valor adicional a partir de R$6,99. Além disso, os clientes podem adquirir selos adicionais ao comprar produtos aceleradores em um mesmo cupom fiscal.





Os selos podem ser adquiridos em todas as lojas físicas, site e APP do Verdemar entre 21/08/2023 e 10/12/2023. No período de 11/12/2023 a 24/12/2023, a entrega de selos de desconto está encerrada, mas os consumidores poderão comprar os produtos participantes da Campanha, pelo valor regular (sem desconto) ou com desconto mediante a apresentação da cartela de selos, conforme sua preferência e quantidade necessária de selos de desconto que possuir e condicionada a disponibilidade de estoque.





Parceria





Esta é a primeira campanha após a aquisição, e oferece produtos de cozinha exclusivos das marcas importadas Green Ray (holandesa) e Boretti (italiana) para quem somar a partir de 35 selinhos, sendo cada um deles adquirido após compras a partir de R$30,00 em um mesmo cupom fiscal. A L - founders of loyalty irá absorver todas as operações da BrandLoyalty no Brasil e no mundo após a conclusão do processo de integração que está em andamento. Com a aquisição, a L - founders of loyalty passa à liderança global do mercado de fidelização, com presença em 37 países e portfólio de 126 clientes ativos ao redor do mundo