A marca nacional de bebidas "Kiro" publicou, em suas redes sociais, que foi vítima de plágio cometido pela Heineken. A empresa brasileira, que utiliza a frase “Beba como se houvesse amanhã” desde 2018, diz que a cervejaria neerlandesa a copiou ao utilizar a frase “Para você curtir como se houvesse amanhã” em uma campanha publicitária.

A Kiro produz switchel, uma bebida sem álcool que combina água, suco de cana, gengibre e vinagre de maçã, e está no mercado desde 2018.

Entenda a acusação de plágio contra a Heineken

A frase que teria sido plagiada está presente nos produtos, embalagens e materiais de comunicação da marca nacional. Em sua publicação, a Kiro diz que “imaginávamos que esse dia chegaria. Sempre entendemos pirataria como sinônimo de sucesso”.





No entanto, a empresa comenta que não esperava acontecer em um contexto que promove “uma reflexão sobre o futuro e impacto das nossas ações do dia a dia e reforçar o compromisso da marca com a sustentabilidade”, fazendo alusão aos posicionamentos empresariais da Heineken.

O comunicado feito pelo Instagram da marca nacional finaliza com uma reflexão de que “o sistema está habituado a institucionalizar as decisões da marca como se fossem empresas sem rostos”. De acordo com a equipe, “a Kiro acredita que as pessoas que lideram empresas têm um papel ético [...] que vai além da economia de carbono ou utilização de energia renovável”.

Heineken respondeu à acusação de plágio

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a marca de cereja neerlandesa comunicou, por meio de nota, que:

“A marca ressalta que a frase ”A puro malte produzida com energia verde*. Curtir como se houvesse amanhã” faz parte de sua campanha para o Rock in Rio Brasil 2024, sendo uma continuação e evolução da campanha da plataforma Green Your City, lançada desde 2021, e que tem como propósito divulgar uma série de iniciativas que abordam a sustentabilidade na vida noturna, na cultura e nas relações com as cidades, convidando os consumidores a curtirem com mais responsabilidade e avaliarem o seu impacto em grandes eventos, em prol de um futuro mais sustentável, além de reforçar suas credenciais de qualidade — água, malte, lúpulo e energia verde”.