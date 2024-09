Após atacar a primeira vítima, o homem invadiu o local de trabalho da ex-namorada com uma espada

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (19) por suspeita de matar a atual namorada e tentar assassinar a ex-companheira usando uma espada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Primeiro, o homem assassinou a atual companheira em casa, com diversos golpes de espada. A mulher morreu no local em decorrência dos ferimentos, segundo informações da Polícia Civil de Goiás. Crimes foram em Edeia (GO), a 120 km de Goiânia.





Após atacar a primeira vítima, o homem invadiu o local de trabalho da ex-namorada com uma espada. Ele foi até o local para matá-la porque ela teria sido o motivo da discussão inicial com sua atual companheira, motivada por ciúmes.





Homem acertou a ex com "intenção de matá-la", e fugiu do local em uma bicicleta. A segunda vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Edeia, depois foi transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage, em Goiânia, e segue está internada em "estado gravíssimo".





O homem foi contido por populares e se entregou à polícia. Ele foi autuado pelos crimes de feminicídio consumado e tentado, e está à disposição da Justiça.





A polícia não deu detalhes sobre as idades das vítimas, nem do suspeito. Também não informou há quanto tempo o casal estava junto.





Suspeito não teve a identidade revelada, por isso, não foi possível localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.





EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE





O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia.





Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.





O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.