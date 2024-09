Uma mulher de 45 anos foi morta a tiros pelo vizinho na noite de sábado (14/9), no Bairro Cervato II, em Sacramento, no Triângulo Mineiro. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, de 46 anos, fugiu do local, mas foi preso pouco tempo depois, após capotar o carro durante a tentativa de fuga.

De acordo com o relato do marido da vítima à polícia, ele ouviu os disparos e o som de pneus derrapando. Ao sair de casa, encontrou sua esposa caída no chão, gravemente ferida. Ela foi rapidamente socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa, onde morreu.

O sobrinho do suspeito, que presenciou o crime, confirmou à PM ter visto seu tio atirando contra a mulher antes de fugir em um carro. Durante as buscas, o veículo foi localizado capotado em um córrego, com uma arma no interior, quatro munições deflagradas e outras duas intactas.

O suspeito foi encontrado nas proximidades e afirmou, em depoimento, que cometeu o crime por acreditar que estava sendo perseguido pela vítima e seu marido. Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia para as devidas providências. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia