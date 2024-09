Jonathan Willian Moises, comerciante de 34 anos, foi morto a tiros na porta de sua pizzaria no Bairro Bom Jardim, em Ipatinga, no Vale do Aço, na madrugada desse domingo (15/9). O suspeito do crime é o ex-sócio da vítima e primo da esposa de Jonathan, que o acusava de flertar com sua mulher.





Segundo relato de um funcionário que estava presente no momento do assassinato, Jonathan e ele fechavam o estabelecimento quando o suspeito chegou de carro, desembarcou com uma arma em punho e disparou contra a vítima. O primeiro tiro falhou, mas o segundo atingiu Jonathan na cabeça. Após o crime, o homem fugiu pela Estrada das Lavadeiras e não foi encontrado.





Uma ambulância do Samu foi chamada, mas o comerciante já estava sem vida quando os socorristas chegaram. Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha informou que o crime teria motivação passional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Há um mês, o suposto autor vinha acusando Jonathan de mexer com sua esposa, enviando mensagens e até ameaçando-o. Em um desses encontros, o suspeito mostrou uma arma e disse: "O que é seu está aqui", segundo o relato. Jonathan negava as acusações e tentou resolver a situação, afirmando que as alegações eram infundadas.





A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo de Jonathan foi encaminhado ao Posto Médico Legal. A polícia continua em busca do ex-sócio, que permanece foragido.