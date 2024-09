Um vídeo publicado nas redes sociais atraiu a atenção dos internautas nesse fim de semana. As imagens mostram um suposto "gigante" em cima de um morro na cidade de São Thomé das Letras, na Região Sudoeste de Minas Gerais.

A figura que tomou conta da internet estava em frente à Casa da Pirâmide, no Bairro Alto do Cruzeiro ponto turístico mais visitado da cidade. O local se encontra no Parque Antônio Rosa, que, onde o homem estava, é parte de uma pedreira desativada.

Internautas comentam sobre 'gigante'

O caso, que ganhou o nome de ‘Gigante de São Thomé das Letras’, vem sendo debatido. Alguns dizem que trata-se de uma montagem, enquanto outros falam de possíveis explicações mágicas para o homem de 'estatura enorme'.





Um internauta disse que “isso é ilusão de ótica para arrancar dinheiro de turista”. Outro diz ser fotógrafo e que a “ilusão” seria o “efeito lua grande, causado pelas lentes teleobjetivas nos celulares, fazendo com o que está longe fique ainda maior”.

O vídeo mostra o suposto homem enorme falando ao telefone, pessoas nas mídias sociais ironizam sobre a situação: “onde ele conseguiu essa roupa enorme, e no vídeo ele parece estar mexendo no celular. O celular deve ser uma TV de 54 polegadas”.

A produtora cultural e jornalista Maíra Aragão, que trabalha na região, explicou que o caso é "mais um dos diversos acontecimentos sobrenaturais" que acontecem na cidade. Para ela, “São Thomé das Letras é cercado por um referencial místico e essa atmosfera proporciona essas coisas parecidas com o gigante”.