A apresentadora Cariúcha contou, nessa quarta-feira (18/9), que foi vítima de um estupro coletivo quando era adolescente e que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio. Ela abriu o coração durante a comemoração de seu aniversário no programa “Fofocalizando”, do SBT, onde trabalha.





Ao receber uma homenagem dos colegas de palco, ela comemorou a própria trajetória. “Da onde eu vim, para eu estar aqui era impossível. Sou uma mulher preta e periférica e não tenho estudo”, disse.





“Sobrevivi a um estupro coletivo aos 15 anos de idade. Eu venci o feminicídio, onde eu fui espancada pelo meu ex companheiro e eu estou viva para contar história”, revelou, não contendo a emoção. A apresentadora ainda lembrou que chegou a passar necessidades.





“Eu lutei 20 anos para chegar até aqui, com geladeira vazia… passei por tudo. E hoje eu estou aqui e esse meu aniversário não é simples. Eu estou viva e com saúde. E muito obrigada a todo o Brasil que se identifica com a minha história”, celebrou.Em junho deste ano, a apresentadora precisou passar por uma cirurgia para retirar 17 miomas, sendo um deles maior do que o próprio útero.



Para deixar o clima mais leve, Cariúcha comemorou o presente que recebeu dos colegas de trabalho: uma bolsa da grife Louis Vuitton avaliada em R$ 18 mil. “Eu venci mais uma vez. Eu queria muito agradecer a Deus. A hora de vocês vão [sic] chegar", afirmou.