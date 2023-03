Leo Dias volta amanhã ao 'Fofocalizando', atração da tarde do SBT/Alterosa

Leo Dias chega para movimentar as tardes da emissora de Silvio Santos (foto: Acervo)

Leo Dias está de volta ao “Fofocalizando”, como atração fixa, a partir desta segunda-feira (20/3), no SBT/Alterosa.

Quem também chega para deixar o time do programa ainda mais forte é Isabele Benito. A âncora do “SBT Rio”, que já participava de forma eventual da atração, agora estará na telinha semanalmente, prometendo revelações exclusivas.

Sucesso do SBT/Alterosa, "Fofcalizando" dará mais espaço ao jornalismo. Kallyna Sabino assume a missão de trazer as notícias factuais e promover a integração com as emissoras do SBT espalhadas pelo Brasil.

Chris Flores, Gabriel Cartolano e Flor Fernandez seguem no comando da atração, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h20, no SBT/Alterosa.