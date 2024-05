A nova unidade da cervejaria Heineken, localizada no município de Passos, na Região Sudoeste de Minas, anunciou nesta quarta-feira (22/5) a abertura do cadastro oficial de vagas no estado a partir de agosto deste ano. A expectativa é de que 350 vagas diretas sejam preenchidas.

O vice-governador, Mateus Simões (Novo), fez o anúncio e compartilhou seu entusiasmo. “A geração de emprego significa injeção direta de dinheiro na economia, além de atrair novas oportunidades para o entorno da cidade e de melhorar a infraestrutura.”

Segundo ele, a abertura do Banco de Talentos vai recrutar e treinar as pessoas que serão contratadas em um futuro próximo.

Vistoria e aceitação

Mateus Simões conta que essa é a primeira cervejaria do grupo pensada e construída do zero para ser uma referência em práticas socioambientais. As obras também foram vistoriadas por ele. A previsão de inauguração é para o primeiro semestre de 2025, e o investimento foi de R$ 1,8 bilhão.

O CEO do Grupo Heineken Brasil, Mauricio Giamellaro, relata que o coletivo foi bem recebido pela cidade e promete contribuir para a geração de novos empregos na região, impulsionando a economia local. "Vale ressaltar a escolha do estado para sediar nossa nova fábrica devido à localização estratégica e ao ambiente favorável para negócios."

Cadastro

Os interessados em fazer parte do time Heineken em Passos devem se cadastrar diretamente no site da companhia.



Os processos seletivos terão início em agosto de 2024 e ocorrerão em etapas, acompanhando o andamento das obras e necessidades do negócio.

Além das 350 vagas diretas, a expectativa é a de que 11 mil postos de trabalho diretos e indiretos sejam criados na região.