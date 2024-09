Cervejaria Malta vai a leilão no interior de São Paulo

A Cervejaria Malta, com 68 anos de atividades e fundada pela família Schincariol, passará por mudanças. Em razão disso, o Juiz Dr. Luciano Antonio De Andrade, da 1ª Vara Cível de Assis, determinou a venda do imóvel e do parque fabril da empresa em um leilão judicial, com lance inicial de R$ 31.600.000,00. O leilão será realizado no dia 18 de setembro de 2024, às 14h, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Denys Pyerre, através do portal www.leje.com.br

Será leiloado todo parque fabril, ou seja, toda operação da empresa que inclui as marcas registradas, bens móveis, carteira de clientes e fórmulas de composição de produtos resguardadas por segredo industrial.



As formas de pagamento podem ser à vista ou parcelada, com entrada a partir de 25% do valor do arremate e o saldo dividido em até 30 parcelas sem juros, apenas com correção monetária e com índice a ser escolhido pelo comprador.

No portal www.leje.com.br todas as dúvidas poderão ser sanadas e ter maiores informações.

Website: https://www.linkedin.com/company/lejeoficial