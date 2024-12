‘Ideia de sustentabilidade não é mais suficiente’, diz presidente da Natura

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Após chegar ao fim de 2024 com um crescimento de 20%, a Natura anunciou que está focada em investir seus esforços em ações ambientais. Durante encontro com jornalistas, o presidente da empresa no país, João Paulo Ferreira, adiantou que o objetivo é tornar a gigante dos cosméticos uma potência na sociobioeconomia.

“A ideia de sustentabilidade não é mais suficiente, porque não dá mais para sustentar o mundo do jeito que está”, afirmou, salientando que o propósito da marca é botar em prática ações para regenerar “o meio ambiente e o tecido social”. Uma das metas assumidas pela Natura é o compromisso de zerar todas as emissões de carbono até 2030. A empresa já neutraliza suas emissões desde 2007.

“A Natura tem a ambição de se tornar um negócio regenerativo até 2050, trazendo metas mais ousadas para promover impactos positivos sistêmicos em pessoas, natureza e sociedade – como anunciamos recentemente, durante a COP29 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas). Entendemos que temos a capacidade de gerar uma transformação sistêmica por meio do nosso modelo de negócios e, por isso, revisitamos nossa Visão 2050 para assumir metas mais ambiciosas e promover a regeneração climática, social e ambiental nos próximos 25 anos”, garantiu.

Além disso, o empresário anunciou que está em construção um novo centro de pesquisa e inovação na região amazônica, que deve ser inaugurado em 2025, durante a COP30, que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém (PA). Segundo Ferreira, será uma oportunidade de mostrar o potencial de desenvolvimento sustentável do país.







“Dada a importância deste bioma para o planeta, é fundamental atuar junto às comunidades locais para impulsionarmos, juntos, a sociobioeconomia, transferindo tecnologia e promovendo o desenvolvimento desses territórios por meio do acesso à inovação e à cooperação técnica e científica. Em 2025, queremos mostrar ao mundo que o Brasil e as empresas podem ser um vetor de transformação”, declarou.

Expectativas para 2025

Em entrevista ao Estado de Minas, o vice-presidente de negócios da empresa, Agenor Leão, adiantou alguns lançamentos para o ano que vem, como o lançamento oficial da linha de cuidados para a pele focada em pessoas pretas e pardas. Além disso, ele reafirmou o compromisso com a parte ambiental.

“O ano que vem é um ano muito especial, em que a linha Ekos (focada em ingredientes naturais da Amazônia) completa 25 anos. E que a gente vai estar muito presente na COP30. A gente olha sempre a sustentabilidade como oportunidade de negócio, então vai ser um ano com certeza um ano muito especial”, explicou.







Leão também contou que a questão da diversidade tem se tornado cada vez mais importante, com ações de inclusão de mulheres e pessoas negras em quadros de liderança. “A gente tem compromissos muito sérios com os temas de diversidade. É um compromisso assumido na nossa visão de futuro. Nossa expectativa dentro e fora da empresa é que a gente possa entregar cada vez mais uma oferta diversa para esses públicos. Mas mais do que atender esse público, o nosso posicionamento é ser antirracista”, ressaltou.