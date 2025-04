Confeiteiro vira fenômeno no Tiktok mostrando rotina em padaria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "As pessoas estudam e conhecem várias profissões, mas as que estão no dia a dia acabam esquecidas. Quando ganham visibilidade, despertam curiosidade", diz Alex Teixeira, 42, conhecido nas redes sociais como "Alex Confeiteiro", sobre o sucesso dos vídeos em que mostra sua rotina de trabalho em uma padaria de Sapucaia do Sul (RS).

A autenticidade do conteúdo atraiu milhões de visualizações e fãs que fazem fila para visitá-lo no local. No TikTok, ele compartilha seus afazeres e momentos de descontração desde o café da manhã até o fim do expediente, além de bastidores de receitas e macetes da confeitaria. Tudo com muito bom humor.

Algumas curiosidades chamam atenção, como a quantidade de doces que ele produz diariamente. Em uma das gravações, ele já chegou a mostrar a produção de 30 bolos grandes em um único dia.

"A vida de quem trabalha em padaria é assim, fazer tudo em grande escala, com bom rendimento e decoração bonita, sem encarecer o produto. Estou tão acostumado que nem imaginava que as pessoas tinham tantas dúvidas sobre isso", conta em entrevista à Folha de S.Paulo.

Alex revela que a confeitaria começou como uma obrigação imposta pelo pai ainda na infância. "Ele me levava para trabalhar desde pequeno", lembra, ressaltando que, no início, ia a contragosto. "Depois acabou virando uma paixão."

Hoje, ele soma mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais e ajuda a alavancar o movimento da Padaria Central, onde trabalha há alguns anos. "Vem gente de todo lugar: São Paulo, Minas Gerais, Amazonas. Querem provar o que viram nos vídeos e pedem para me conhecer. É muito carinho e eu fico grato demais", afirma.

O ponto de virada veio durante a pandemia, em 2020, quando baixou o TikTok pela primeira vez. Alex conta que, com tudo fechado, pensou em usar as receitas para ajudar outras pessoas a gerar renda em casa. "A ideia era mostrar como cozinhar de forma simples, mas os vídeos só viralizaram mesmo quando mostrei os bastidores da padaria, com vitrines cheias de bolos e tortas."

Ele lembra com carinho o início da jornada. "Um dos primeiros vídeos passou de um milhão de visualizações quando eu ainda tinha uns 50 mil seguidores. Desde então, deslanchou."

Com o crescimento nas redes, o confeiteiro fez um acordo com o dono da padaria para conciliar a produção de conteúdo com a rotina profissional. "Posso gravar vídeos e abrir lives durante o expediente. Recebi bastante apoio nisso", conta.

O apoio deu retorno: a visibilidade online teve efeito direto nas vendas. "O movimento quadruplicou. Tivemos que ampliar o espaço físico para acomodar todos os clientes", afirma, orgulhoso.

Apesar do sucesso, ele não pensa em abrir a própria padaria. "Ser dono exige dedicação total, de domingo a domingo, sem férias", avalia. "Eu valorizo meu tempo livre, meu momento com o meu marido. Ganho bem pelo que faço e sou feliz assim, a internet foi um bônus."

Casado há 21 anos com Júlio Cézar Campos, Alex comenta que no início o parceiro não levava fé no projeto digital. "Achava que eu estava pagando mico. Hoje já mudou de ideia", comenta, aos risos. Júlio, agora, acompanha de perto a jornada do confeiteiro influencer.

Com o crescimento da carreira digital, ele afirma já ter fechado algumas parcerias publicitárias e que é convidado com frequência para eventos da área. Neste mês, ele embarca para São Paulo para participar da Mara Cake Fair, que se autointitula o maior evento de confeitaria das Américas. "O reconhecimento é maior do que eu poderia prever, estou feliz e pretendo crescer cada vez mais", diz Alex.