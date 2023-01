Milionário gasta mais de US$ 2 milhões por ano para "reverter a idade"

(foto: Reprodução/Instagram)

A vida e a carreira de Bryan Johnson nunca foram muito tradicionais. O homem de 45 anos é um empresário de sucesso do ramo da tecnologia e agora promete revolucionar o que é envelhecer . Gastando mais de US$ 2 milhões por ano, Johnson "carrega" consigo uma equipe de 30 médicos - diariamente - para tentar reverter o envelhecimento dos órgãos do próprio corpo.Segundo o empresário, o segredo para conseguir rejuvenescer, é fazer isso com cada órgão. "O objetivo é ter o cérebro, coração, pulmões, fígado, rins, bexiga, pênis e o reto de uma pessoa de 18 anos", resume Johnson para o jornal norte-americano Bloomberg em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (25/1).Liderado pelo doutor em medicina regenerativa, Oliver Zolman, de 29 anos, a equipe de médicos que acompanha Johnson não dá muitos detalhes sobre como - na prática - o milionário tenta "ficar mais jovem". Mas deixaram escapar que Johnson passa por uma bateria de exames sanguíneos diariamente.Segundo o relato do próprio empresário, Johnson acorda todo dia às 5 horas da manhã, tomando diversos medicamentos e suplementos alimentares . Pimenta preta, raiz de gengibre e até mesmo uma dose de lítio fazem parte da alimentação matutina.A dieta de Johnson também é bem estranha. O homem come diariamente 1.977 calorias (com alimentos veganos). Ele tem uma rotina de uma hora de exercícios todos os dias - sendo três dias com um treino de alta intensidade. O empresário ainda dorme todo dia na mesma hora - após uma sessão usando um óculos com luz azul por duas horas.Ainda sobre a dieta, Johnson altera o que come de acordo com os resultados apontados pelos exames sanguíneos.Os resultados das medidas de Johnson são extremamente relativos. Primeiro porque tais resultados são apresentados pela perspectiva do próprio empresário e também porque o tempo para "reverter o tempo" é fundamental - e não fica é claro a média de fase que o empresário aplica nas medidas.Segundo Zolman, os resultados ainda não são excepcionais. "Nós ainda não atingimos resultados surpreendentes. Nós alcançamos resultados razoáveis. E isso era o esperado".Já de acordo com Johnson, os resultados têm mais ligação com uma ideia do que com uma realidade concreta. "O que eu faço pode até parecer extremo. Mas eu tento provar que a decadência não é inevitável".Vale lembrar também de todo o marketing envolvido na vontade de Johnson de ficar mais jovem. Ele é dono do Project Blueprint, um sistema de alimentação que promete aos usuários um "corpo mais saudável". Johnson também é youtuber e leva toda essa "aventura" de juventude para os vídeos.