Vídeo: cavalo revirando lixo na Savassi, em BH, chama a atenção

Uma cena inusitada chamou a atenção na avenida Getúlio Vargas, esquina com a rua Bernardo Guimaraes, sentido bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Por volta das 10h30 da manhã desta sexta-feira (2/5) um cavalo foi flagrado revirando sacolas de lixo em cima de um passeio, em frente ao Bar e Restaurante Barba Azul.

O vídeo foi gravado por Buscapé, como gosta de ser chamado o garçom que trabalha no estabelecimento há 23 anos. Segundo ele, é a primeira vez que a situação acontece, apesar do acúmulo de lixo no local ser recorrente.

"Aquele lixo não é nosso, já acionaram a prefeitura, sempre fica aquelas sacolas ali. Mas cavalo revirando lixo é a primeira vez que vejo", conta. Buscapé explica que o animal estava sozinho, e após mexer nas sacolas por uma hora, saiu do local.

"Ainda bem que o movimento de carro ali estava pouco, poderia causar um acidente", alerta o garçom. Segundo ele, comerciantes chegaram a acionar a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A reportagem procurou o Executivo, que até a publicação da reportagem ainda não havia se posicionado.