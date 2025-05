Mais uma cidade de Minas decreta emergência por alta de casos respiratórios

Com unidades de saúde lotadas por conta alta de doenças respiratórias, a cidade de Santa Luzia, na Grande BH, decretou estado de emergência em saúde pública. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (2/5).

O decreto destaca que o município enfrenta um “aumento significativo de ocorrências relacionadas a doenças infecciosas”, principalmente infecções das vias aéreas superiores (Ivas) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O documento oficial cita ainda que o surto afeta especialmente crianças e adolescentes entre 2 e 14 anos, e que o número de internações por complicações respiratórias disparou desde março.

A medida permite a adoção de medidas emergenciais, como a contratação de profissionais de saúde e a compra imediata de insumos, sem a necessidade de licitação.

A Secretaria Municipal de Saúde está autorizada a coordenar ações emergenciais e a integrar equipes com outras instâncias do SUS. O decreto também determina que o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) entre em funcionamento imediatamente, acompanhando a situação e sugerindo novas estratégias de contenção.

Além do impacto nas internações, o aumento na circulação de vírus respiratórios nesta época do ano já era previsto por autoridades sanitárias. A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a Fiocruz haviam emitido alertas sobre o crescimento da atividade viral no outono, especialmente com a circulação de rinovírus e outros agentes sazonais.

A vigência do estado de emergência é de 120 dias, podendo ser prorrogada conforme a evolução do cenário. Até lá, a orientação é que a população — especialmente quem tem sintomas gripais — procure atendimento precoce e, sempre que possível, mantenha crianças afastadas de aglomerações.

Nesta quinta-feira, o Governo de Minas Gerais também decretou situação de emergência em saúde pública por causa do avanço dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o estado. A medida já havia sido antecipada pelo secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa na quarta-feira (30/4). Além de Santa Luzia, outras cidades da Região Metropolitana, como Belo Horizonte, Betim e Contagem, também já oficializaram decretos de emergência.