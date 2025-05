MG: suposta briga entre tia e sobrinha termina com jovem baleada

Uma mulher, de 25 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal de São João Evangelista, no Vale do Rio Doce, após suposta briga com a tia, de 43. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as duas estavam dentro do carro quando se desentenderam e a sobrinha foi atingida por um disparo de arma de fogo.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo hospital após a entrada da vítima. A mesma relatou aos policiais que ela e a tia voltavam de uma mercearia, localizada no Córrego da Mesa, e durante o trajeto começou a briga.

A sobrinha contou que, durante a discussão, a tia pegou uma arma que estava dentro do carro e apontou em sua direção. Foi quando a jovem segurou a arma e disse "atira", sendo logo atingida pelo disparo da tia na região do tórax. Ainda segundo o relato, a vítima afirmou ter conseguido tomar o revólver e o jogou pela janela do carro.

Por outro lado, a tia relatou à PM que as duas estavam no carro, com o vidro aberto, quando perceberam que uma caminhonete as seguia. A mais velha alegou que, ao parar o carro, um disparo foi dado contra a sobrinha, atingindo-a.

De acordo com o boletim de ocorrência, após o ocorrido, a sobrinha teria iniciado agressão física contra a tia e retirado a chave do carro. A tia, conforme relato, socorreu a jovem até o hospital municipal.

Os médicos constataram que a vítima foi baleada acima do seio direito, fraturou duas costelas e apresentava sangue no pulmão, com risco de hemorragia interna. A equipe médica informou aos militares que a vítima seria transferida para um hospital com maiores recursos.

De acordo com as investigações da PM, o veículo em que a tia levou a sobrinha foi revistado e nenhuma arma de fogo foi encontrada. "Não se sabe se é o veículo ao qual estavam, pois não tinha nenhuma perfuração aparente de arma de fogo", diz o boletim de ocorrência.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, "ratificou a prisão em flagrante delito, a princípio, pelo crime de tentativa de homicídio, da mulher, de 43 anos, envolvida no fato ocorrido na noite de ontem (1º/5), em São João Evangelista. Após os procedimentos, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi direcionada para atendimento médico. A PCMG esclarece que a investigação prossegue", diz em nota.

A reportagem tentou contato com o hospital para saber para onde a vítima foi levada e qual o estado de saúde, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice