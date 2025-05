Motociclista de aplicativo é suspeito de estuprar mulher em estacionamento

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um motociclista de aplicativo é suspeito de estuprar uma mulher, de 40 anos, durante uma corrida na madrugada desta sexta-feira (2/5), em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher afirmou que estava em uma festa na casa de uma amiga onde bebeu, usou maconha e depois se sentiu mal. Então, a amiga deu um calmante a ela por engano. Minutos depois, a vítima começou a se sentir zonza e a amiga chamou um motociclista de aplicativo para ela.

Durante a viagem, o condutor entrou em um estacionamento próximo a um supermercado e a estuprou. Pouco depois, ela pediu ajuda a uma viatura da PM que fazia patrulhamento na região.

O documento policial narra que a mulher estava com falas desconexas, andar cambaleante e hálito etílico. Ela foi encaminhada para o Hospital São Judas Tadeu, onde a equipe médica constatou vermelhidão nas partes íntimas da vítima e duas lesões na cabeça.

Câmeras de segurança próximas ao local do crime mostraram um motociclista entrando no estacionamento e saindo cerca de 20 minutos depois. Instantes depois, as imagens mostram uma pessoa em uma moto deixando o estacionamento, mas não há registro de outras entradas.

Pouco depois, a vítima é vista saindo do local e sentando em um ponto de ônibus. Atrás dela, sai um outro homem mexendo no zíper.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulheres de Ribeirão das Neves. O suspeito ainda não foi localizado.