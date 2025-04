Gato gigante bomba nas redes sociais e pode ‘até assustar algumas pessoas’

Com impressionantes 130 centímetros de comprimento e 13 quilos, Zeus, um gato da raça maine coon, virou celebridade nas redes sociais e encanta milhões de pessoas com sua aparência majestosa e comportamento dócil. Seu sucesso on-line é fruto da dedicação de sua tutora, a moldava Daniela Ermolaeva, que transformou a rotina do pet em conteúdo criativo e educativo para fãs de todo o mundo.

Adotado em 2021 como presente surpresa de seu parceiro, Zeus rapidamente se destacou pelo tamanho incomum, até mesmo para um Maine Coon – raça já conhecida por seus exemplares maiores.

Com pelos longos, cauda exuberante e uma presença digna do nome que carrega, o animal logo se tornou o protagonista do perfil @zeus.mainecoon.official, que acumula visualizações na casa dos milhões. Em alguns vídeos, ele aparece realizando truques simples, como dar a pata ou apertar botões por petiscos, sempre com seu estilo tranquilo e expressivo.

Apesar de seu porte imponente - quando fica de pé nas patas traseiras, atinge quase a altura de sua dona, que mede 1,60 m - Zeus é extremamente sociável. Em entrevista ao portal britânico The Independent, Daniela conta que o gato convive bem com outros animais e até se deu bem com o golden retriever do vizinho.

Ela destaca, porém, que manter um animal dessa raça exige cuidados intensivos e investimento: Zeus consome meio quilo de comida por dia, incluindo carne crua e ração premium, e precisa ser escovado várias vezes ao dia para manter os pelos em ordem.

Daniela, que sempre sonhou em ter um maine coon desde criança, diz que agora realiza um desejo antigo e vê nas redes sociais uma forma de compartilhar a beleza e singularidade da raça, além de conscientizar futuros tutores sobre as responsabilidades envolvidas. "Ter um gato como o Zeus é como cuidar de uma criatura mágica", diz.



