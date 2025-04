Vídeo: gata ‘Renata’ derruba câmera durante fala de Gabeira na GloboNews

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A gata Renata, do jornalista Fernando Gabeira, roubou a cena durante a programação da GloboNews nessa terça-feira (22/4). A felina, que já apareceu ao vivo antes e tem um crachá da emissora, interrompeu o comentário sobre política brasileira feito por seu dono.

Enquanto fazia uma análise de sua casa, Gabeira foi surpreendido pela gata Renata, que estava sentada, mas decidiu se levantar e caminhar em direção à câmera. Em segundos, a pet derrubou o equipamento, cortando a imagem da transmissão.

Do estúdio, a jornalista Natuza Nery não segurou a risada e revelou que, naquele dia, Gabeira já havia tentado conter Renata. Isso porque, em outro episódio, a felina também derrubou a câmera.

O momento arrancou vários comentários divertidos dos internautas. “A Renata é a verdadeira editora chefe do Globo News! Ela decide o que vai ou não pro ar!”, escreveu um perfil. “Gatos tem vontade própria. Lindíssima Renata”, elogiou outro.

Conhecida dos telespectadores da GloboNews, a gata Renata tem até um perfil no Instagram, onde conta com quase 35 mil seguidores. Em uma das postagens, ela aparece com o crachá da emissora no pescoço, que a credita como correspondente da emissora.