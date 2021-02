Fernando Gabeira faz 80 anos nesta quarta e recebe série de homenagens

Fernando Gabeira, o Canal Brasil presta homenagem ao escritor, jornalista e ex-deputado federal. Às 16h35, será exibido o documentário Gabeira (2018), de Moacyr Goés. Em seguida, às 18h10, é a vez do longa O que é isso, companheiro? (1998), baseado no livro homônimo de Gabeira e dirigido por Bruno Barreto.



E como aquecimento para o tributo, participação do escritor, Pedro Cardoso, Moacyr Goés e Bruno Barreto. Nesta quarta-feira (17/2), dia do aniversário de 80 anos de, opresta homenagem ao escritor, jornalista e ex-deputado federal. Às 16h35, será exibido oGabeira (2018), de Moacyr Goés. Em seguida, às 18h10, é a vez doO que é isso, companheiro? (1998), baseado no livro homônimo de Gabeira e dirigido por Bruno Barreto.E como aquecimento para o tributo, a partir das 15h, Simone Zucolotto conduz live no Instagram do canal com, Pedro Cardoso, Moacyr Goés e Bruno Barreto.





Nascido em 1941, em Juiz de Fora, Gabeira é carioca por opção desde 1963. Seu trabalho como jornalista já era reconhecido na época do Jornal do Brasil, onde foi repórter de 1964 a 1968. No final dos anos 1960, participou da luta armada contra a ditadura militar.



Foi preso e ficou anos em exílio, passando por diversos países. Ao regressar ao Brasil, no final de 1979, dedicou-se a uma intensa produção literária, realizando análises críticas pioneiras sobre os anos de chumbo. Já na época da redemocratização, foi deputado federal, de 1995 a 2011.