Deputados visitam o Hospital Júlia Kubitschek após denúncias de servidores

Os deputados estaduais, integrantes da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), visitaram nesta segunda-feira (5/5) o Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, em Belo Horizonte. A dirigente do Sind-Saúde, Neusa Freitas, também acompanhou a inspeção.

A visita, requerida pelo deputado Lucas Lasmar (Rede) e aprovada pelo presidente da Comissão, deputado Betão (PT), teve o objetivo de avaliar as condições de trabalho dos funcionários, a infraestrutura do local e a qualidade do atendimento. Em assembleia realizada no dia 25 de abril, junto ao Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde), trabalhadores denunciaram o colapso do hospital. Eles também relataram falta de materiais básicos, como esparadrapo e micropore.

O deputado Lucas Lasmar (Rede) afirma que a inspeção confirmou as denúncias feitas pelos servidores. “Na visita, nós comprovamos que dos 40 leitos de CTI, 12 estão fechados por falta de profissionais. Também foi constatado falta de materiais tanto no CTI quanto nos blocos cirúrgicos. A situação está caótica”.

Leitos de CTI desativados Crédito: Willian Dias/ALMG

A falta de profissionais é constatada em outros espaços do hospital, como salas cirúrgicas, leitos de enfermaria pós-cirúrgicos e UTI neonatal, por exemplo. O deputado também explica que, desde 2010, duas alas de atendimento (F e H), que teriam 80 leitos, estão inacabadas.

Ala F, inacabada desde 2010 Crédito: Willian Dias/ALMG



Ainda segundo o deputado, durante o momento da visita, cerca de 30 pacientes estavam internados em macas nos corredores, aguardando liberação de leitos. Ele também afirma que profissionais denunciaram más condições de trabalho, inclusive assédio moral e falta de diálogo com chefias.

Na última sexta-feira (2/5), o governo de Minas decretou situação de emergência por aumento de doenças respiratórias. O deputado questionou a decisão da administração estadual com o fechamento de leitos no Hospital Júlia Kubitschek. “O estado está mais focado na questão de números financeiros do que assistência de saúde”, destaca.

Privatização

As denúncias dos servidores ocorrem ao mesmo tempo da proposta de terceirizar o Hospital Júlia Kubitschek, por meio de um Serviço Social Autônomo (SSA), em tramitação na Assembleia Legislativa. A proposta ainda aguarda análise da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para seguir para votação em 1º turno no plenário.

Desde o ano passado, o governo de Minas tenta transferir a gestão hospitalar na Fhemig para Organizações Sociais (OSs), instituições privadas, sem fins lucrativos, que executam políticas públicas. O executivo estadual também quer unificar unidades de saúde em um único complexo hospitalar, que está previsto para ser inaugurado em 2028, no terreno do antigo Hospital Galba Velloso, no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH.

Ainda de acordo com o parlamentar, foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos da ALMG uma audiência pública com a presidente da Fhemig para debater as questões do Hospital Júlia Kubitschek. “Estamos diante de um processo claro de precarização. A população está sem atendimento digno, os profissionais estão adoecendo, e o governo de Minas tenta empurrar a privatização da FHEMIG, por meio do projeto GEHOSP, que dispensa concurso público e licitação. É inaceitável. Vamos cobrar providências imediatas”, afirma.