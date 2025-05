Minas decreta situação de emergência por aumento de doenças respiratórias

O Governo de Minas Gerais decretou, nesta sexta-feira (2/5), situação de emergência em saúde pública devido ao aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado. O decreto do Governo Estadual, que já está em vigor, foi assinado pelo governador Romeu Zema (Novo) e tem validade de 180 dias.

De acordo com o documento publicado, a medida foi motivada pelo aumento de diagnósticos pediátricos, principalmente em crianças menores de 5 anos, “com taxas acima da média estadual em várias regiões, como Montes Claros, Governador Valadares, Januária, Diamantina, Coronel Fabriciano e Belo Horizonte”.

O texto ainda afirma sobre a necessidade de “reorganização imediata da rede de atenção e intensificação das ações de vigilância e prevenção”. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) será responsável em estabelecer diretrizes gerais “para a execução das medidas de enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde Pública, podendo, no âmbito de suas competências, editar normas complementares para a fiel execução do dispositivo neste decreto”.

O decreto prevê a criação do Centro de Operações de Emergências em Saúde por Síndrome Respiratória Aguda Grave (COE-Minas-SRAG), que vai atuar na coordenação e monitoramento das ações durante o período de emergência. Segundo o governo estadual, até o dia 26 de abril, Minas Gerais havia registrado 26.817 mil internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave e 397 mortes em 2025. Crianças de até 1 ano e idosos acima de 60 anos concentram a maioria das internações.

Situação de emergência na capital mineira

Na última quarta-feira (30/4), Belo Horizonte decretou situação de emergência devido ao aumento de doenças respiratórias no município. De acordo com a prefeitura, houve uma maior procura para internações hospitalares entre crianças de 1 a 4 anos.

Entre 23 e 29 de março, foram 123 solicitações. Já no período de 20 a 26 de abril, as solicitações passaram para 278. A PBH ainda anunciou abertura de 30 novos leitos de enfermaria pediátrica, sendo 20 no Hospital Odilon Behrens e 10 no Hospital da Baleia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice