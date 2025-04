‘Criminoso não tem vez’, diz Zema após empresário sequestrado ser resgatado

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O governador Romeu Zema (Novo) se manifestou sobre o resgate do empresário da área do transporte de cargas Flávio Leal de Morais. Pelo “X”, antigo Twitter, o chefe do executivo mineiro comemorou a liberação da vítima e afirmou que em Minas Gerais “criminoso não tem vez”. O empresário foi sequestrado na tarde de terça-feira (1º/4), depois que saiu de casa no Condomínio Estância dos Lagos, em Santa Luzia.

Flávio foi encontrado na manhã desta quinta-feira (3/4), na BR-381, na altura de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi vítima de um sequestro que durou dois dias. Os criminosos exigiam um resgate em dinheiro. O caso foi mantido em sigilo pela Polícia Civil para não prejudicar a investigação.

Nas redes sociais, Zema elogiou o trabalho dos policiais responsáveis pela investigação. “A Polícia Civil agiu rápido, fechou o cerco para vagabundo e resgatou o empresário sequestrado. Ele já está em casa, bem e seguro! Aqui criminoso não tem vez: reforçamos a segurança, colocamos bandido para correr e vamos atrás até prender e jogar atrás das grades”.

Em Santa Luzia, a Polícia Civil agiu rápido, fechou o cerco pra vagabundo e resgatou o empresário sequestrado. Ele já está em casa, bem e seguro! Aqui criminoso não tem vez: reforçamos a segurança, colocamos bandido pra correr e vamos atrás até prender e jogar atrás das grades! — Romeu Zema (@RomeuZema) April 3, 2025

Em nota, a Polícia Civil esclareceu que o resgate foi realizado após investigações do Departamento Estadual de Operações Especiais (DEOESP). “Assim que acionada, a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), de forma ininterrupta, realizou diligências investigativas e participou das negociações realizadas entre os familiares da vítima e os infratores”, informou.

Segundo o delegado Thiago Machado, chefe do DEOESP, o empresário foi levado a um cativeiro e os familiares começaram a receber ameaças de morte sobre a vida da vítima. “A Polícia Civil participou da negociação entre os familiares e os sequestradores, e a data de hoje culminou na libertação dessa vítima com sua integridade física totalmente intacta, sem o pagamento do resgate”, explicou Thiago.

O sequestro

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem deixou a casa às 13h40 para seguir em direção à empresa, no bairro Jardim Vitória, Região Norte de Belo Horizonte, mas não chegou ao destino. Ele estava dirigindo o próprio carro, um Range Rover.

Informações preliminares indicam que a irmã da vítima, que trabalha na empresa, recebeu uma ligação de supostos autores. Segundo ela, os suspeitos anunciaram o sequestro, disseram que o empresário estava bem e pediram R$ 3 milhões como resgate.

Depois de buscas, os policiais militares encontraram o veículo com marcas de sangue, mas sem a vítima dentro. Ainda não se sabe o estado da vítima ou a identidade dos suspeitos.

De volta à rotina

A manhã desta quinta-feira (3/4), foi de alívio nas sedes da empresa de transportes D’Granel, na BR-381, saída para Vitória. A vida tinha voltado ao normal. Funcionários que chegavam de carro entravam, tranquilamente, pelo portão de acesso e aqueles que chegavam a pé, pelo portão ao lado deste.

Dentro da empresa, não se toca no assunto “sequestro”. O funcionário da portaria dizia, apenas, que não poderia dar qualquer informação, e que a sua chefia não iria falar sobre o assunto.

Mas funcionários que estavam do lado de fora transpareciam um certo alívio. “Foram dois dias tensos. A gente não sabia o que iria acontecer e nem qual seria a consequência na empresa”, conta G. que disse não querer se identificar, por temer represálias.

A. também demonstrava medo em falar, mas acabou reconhecendo os momentos tensos dos dois dias anteriores. “A gente não sabia o que estava acontecendo. Somente que o diretor da empresa tinha sido sequestrado e que queriam dinheiro para libertá-lo. Ficamos todos com medo”.

Todos confirmaram, no entanto, que receberam recomendações de suas chefias para que não falassem, com ninguém, sobre o sequestro.