Trabalhador é esmagado por pedra de granito em MG

Um trabalhador da extração de granito morreu na zona rural de Jampruca, na Região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais, ao ser atingido por uma pedra, nessa quarta-feira (2/4). Devido aos graves ferimentos, a vítima morreu antes de ser encaminhada para atendimento médico.

A Central do Samu em Governador Valadares foi acionada para socorrer o homem, que trabalhava em uma pedreira. Uma equipe se deslocou até o local e constatou a morte. Os militares da Polícia Militar também foram até o posto municipal de saúde de Jampruca, onde a ambulância do Samu estava estacionada. O socorrista que prestou atendimento relatou que a vítima já não apresentava sinais vitais.

Uma testemunha, que é funcionária da empresa onde ocorreu o acidente, informou que não presenciou o momento exato, mas acompanhou o trabalho dos socorristas. Segundo relatos obtidos no local, uma pedra de granito se partiu e prensou a vítima contra outra pedra, causando sua morte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os demais funcionários que estavam presentes no momento do acidente não foram localizados para prestar esclarecimentos às autoridades. O corpo do trabalhador foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni.