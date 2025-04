Homem que matou mulher atropelada e fugiu é preso em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 20 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PCMG), nessa quarta-feira (2/4), suspeito de homicídio com dolo eventual ocorrido no Centro de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A morte ocorreu em dia 22 de março deste ano, quando a vítima, uma mulher de 45 anos, foi atropelada nas proximidades do Mercado Municipal. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Logo depois do acidente, uma equipe de crimes de trânsito da Polícia Civil entrou em ação. Através de levantamentos, o veículo envolvido no atropelamento foi identificado, o que possibilitou que os policiais chegassem ao motorista.

O automóvel envolvido no crime foi abandonado no Bairro São Pedro, em Governador Valadares, no último domingo (30/3). A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e confirmou a identificação do veículo como sendo o que provocou o acidente.

Com as provas reunidas, foi representada pela Polícia Civil, pela prisão preventiva do suspeito, pedido que foi deferido pela Justiça.

“A prisão do suspeito representa um passo importante na busca pela Justiça e na garantia de que crimes dessa natureza não fiquem impunes”, diz o delegado Marcos de Alencar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia