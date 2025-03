Motorista contratado pelo tráfico é preso próximo a Valadares

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um Chevrolet Ônix, de cor branca, que trafegava em alta velocidade pela BR-259, entre Governador Valadares (MG) e Piracanjuba (MG), no Vale do Rio Doce, chamou a atenção de policiais militares que faziam uma ronda no Bairro Chacreamento Recanto dos Sonhos, uma área muito usada por traficantes, que promovem festas para vender drogas.

Os militares decidiram perseguir o veículo. O motorista do Ônix, de 25 anos, fez uma manobra brusca para entrar em um posto de gasolina, onde parou. Os policiais estacionaram logo atrás e pediram documentos e a identificação do homem.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor estava bastante agitado e também muito nervoso, o que fez com que os militares dessem uma busca no veículo. Debaixo do banco dianteiro, encontraram cinco barras de crack, um tablete de maconha e duas buchas da droga.

Duas das barras de crack, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, tinham um rótulo com os dizeres “Colômbia Gold”, uma marca registrada dos traficantes daquele país.

O motorista se recusou a falar com os militares, limitando-se a dizer que o veículo era alugado. Mas, na delegacia, descobriu-se que ele tinha sido contratado para levar a droga até Mantena (MG), também no Vale do Rio Doce.

A Polícia agora tenta descobrir quem são os donos da droga e que contrataram o motorista para a entrega.