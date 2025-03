Atropelamento de vaca mata passageiro de 19 anos e o animal em MG

Um jovem de 19 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (27) depois que o carro em que estava atropelou uma vaca solta na MGC-462, em Patrocínio, na região do Alto Paranaíba . Devido ao forte impacto o passageiro e o animal morreram no local.

Leia Mais MG: homem atropela criança de 4 anos e foge Homem atropela e mata ex-namorado da esposa em Patos de Minas Acidente grave em MG mata mãe, filha e motorista

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo, um GM/Celta com placas de Patrocínio, seguia em direção à cidade quando atingiu o animal, que estava no meio da pista. Com a força da batida, a vaca foi lançada contra o para-brisa e o teto do carro.





Além do jovem, que estava no banco do passageiro dianteiro, o carro era ocupado pelo motorista, de 26 anos, e por duas mulheres, de 27 e 41 anos. Eles tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para os procedimentos de praxe e liberou o corpo da vítima para a funerária de plantão.

Equipes da concessionária EPR Triângulo, responsável pela rodovia, retiraram a vaca da pista e encontraram outros seis bovinos soltos na área. Até o momento, o responsável pelos animais não foi identificado.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O veículo estava com a documentação em dia, e o motorista tinha habilitação regular. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias do acidente e identificar o dono dos bovinos.