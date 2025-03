Carro cai em penhasco às margens da estrada do Parque Serra do Rola-Moça

Um ciclista flagrou a queda de um veículo em um penhasco às margens da estrada do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na na Região Oeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (26/3), próximo ao Mirante dos Namorados, ponto conhecido da região.

O integrante de um grupo de pedalada que passava pelo local no momento do ocorrido registrou a cena e compartilhou as imagens em suas redes sociais. Segundo ele, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e iniciou o atendimento no local. Um veículo de brigadistas do parque também auxilia na ocorrência.

De acordo com os bombeiros, o local do acidente é uma área de difícil acesso. Por essa razão, uma aeronave da corporação está em contato com as equipes que seguem por terra para oferecer apoio.

Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Matéria em atualização