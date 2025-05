Bombeiros procuram eletricista que entrou em rio e desapareceu em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um eletricista de uma empresa terceirizada na Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais (Cemig), de 42 anos, está desaparecido desde a tarde de sexta-feira (2). Ele sumiu depois de entrar no Rio Sapucaí-Mirim, que fica entre os municípios de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), que entram no terceiro dia de buscas nesta segunda, o homem desaparecido e outro funcionário, de 44 anos, realizavam um serviço de passagem de fiação elétrica sobre o rio, quando entraram na água para atravessar o cabo de uma margem à outra.

Um deles conseguiu retornar à margem com segurança, mas o outro profissional acabou submergindo e não foi mais visto. Os bombeiros se deslocaram rapidamente com equipamentos de mergulho e embarcação e depois de conversarem com testemunhas, identificaram o possível ponto de afogamento.

Foi iniciada uma operação de busca subaquática e os bombeiros permanecem no local com uma equipe especializada em mergulho e salvamento aquático. Até a publicação desta matéria, a vítima não foi localizada.

De acordo com a Cemig, a empresa Ricel presta serviços para a companhia no Sul de Minas. Em nota, a companhia informou que apoia com a prestação das informações necessárias.

