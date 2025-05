Conta de luz mais cara: veja dicas para economizar

Com a mudança para a bandeira amarela nas contas de energia elétrica em todo o país, a Cemig alerta seus mais de 9,4 milhões de clientes sobre a importância do consumo consciente de energia. A nova tarifa, anunciada pela Aneel, representa um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, após cinco meses com bandeira verde.

A alteração nas tarifas ocorre devido à redução das chuvas e à transição para o período seco, o que compromete a geração de energia nas hidrelétricas - principal fonte de energia do país - e pode levar ao acionamento de termelétricas, mais caras e poluentes. Diante desse cenário, a Cemig reforça a necessidade de mudar hábitos cotidianos para evitar aumentos expressivos nas próximas faturas.

As bandeiras tarifárias são calculadas com base nas condições de geração de energia em todo o país. Com a estiagem, o cenário se torna mais desafiador para as hidrelétricas, o que pode pressionar ainda mais os custos da eletricidade nos próximos meses.

O engenheiro de Eficiência Energética da companhia, Welhiton Adriano de Castro Silva, explica que o consumo está diretamente ligado à potência dos aparelhos e ao tempo em que ficam ligados. "Mudanças simples na rotina já fazem diferença", afirma.

Entre as recomendações, o uso racional do chuveiro elétrico é uma das principais. Com potência elevada, ele pode representar até 30% do valor da conta. A orientação é reduzir o tempo de banho e, sempre que possível, optar pela temperatura morna, em vez da quente.

As dicas incluem:

Desligar o chuveiro ao se ensaboar e evitar banhos longos;

Trocar lâmpadas comuns por LED e aproveitar ao máximo a luz natural;

Desconectar aparelhos em "stand by", especialmente receptores de TV por assinatura;

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Utilizar ferro elétrico e máquina de lavar apenas quando necessário, com carga completa;

Evitar desligar a geladeira à noite e não usar sua parte traseira para secar roupas;

Dar preferência a eletrodomésticos com Selo Procel, que indica maior eficiência energética.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice