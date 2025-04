Confiança do consumidor de Belo Horizonte melhora em abril

O Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte - medido pela Fundação Ipead - apresentou alta de 6,08% em abril, comparado ao último mês, alcançando os 41,63 pontos em uma escala que varia de 0 a 100.

Os aspectos que contribuíram para a alta acentuada na confiança do belo-horizontinos foram os que compõem a expectativa econômica: Inflação (com alta de 21,76, totalizando 28,65 pontos), Emprego (alta de 11,04, totalizando 43,40 pontos) e Situação Econômica do País (com alta de 24,29, totalizando 33,04 pontos). Apesar das altas do mês de abril, esses números ainda são considerados pessimistas, já que estão abaixo dos 50 pontos.

“Os indicadores macroeconômicos tiveram uma melhora, mesmo com turbulências internas e externas. A inflação parou de subir tanto, apesar de ter itens pontuais como o ovo e o café, mas parece estar atingindo um patamar, com tendência a recuar um pouco. O emprego acabou de ter uma pequena alta. Existe uma oferta substancial, sobretudo em setores de baixa remuneração”, analisou o estatístico Eduardo Antunes, gerente de Pesquisa da Fundação Ipead.

Já os componentes da expectativa financeira demonstraram queda em abril: Situação Financeira da Família Atual (que recuou 2,71 pontos, totalizando 56,13), Situação Financeira da Família em Relação ao Passado (que recuou 0,76 pontos, totalizando 48,44) e Pretensão de Compra (que recuou 1,91 pontos, totalizando 32,18).

“A expectativa financeira é aquela do dia a dia, aquela que está afetando o seu bolso. Dentro dela, a pretensão de compra teve uma queda, até porque os produtos estão muito caros, e pode ser um indicativo que o Dia das Mães será reduzido em relação ao ano passado”, comentou o gerente de Pesquisa da Fundação Ipead.

Apesar do recuo nesse último mês, esses componentes que formam a expectativa financeira apresentam média geral de 48,76 pontos, portanto mais próximos do otimismo que os componentes da expectativa econômica, que têm média de 35,72 pontos. No acumulado do ano, de janeiro a abril de 2025, o Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte apresentou queda de 4,55 pontos. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o índice apresenta alta de 3,44 pontos.

De acordo com Eduardo Antunes, o Índice de Confiança do Consumidor tem essa característica volátil: “Ele depende do que a população está vivendo naquele momento. Em dezembro, com o pagamento do 13º salário, é normal que as pessoas estejam confiantes. Chega em janeiro, as pessoas entram para a realidade com as contas de escola, IPVA, IPTU e as dívidas de dezembro, e a confiança cai”.

