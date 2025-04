Inflação dos EUA caiu a 2,3% em março antes da entrada em vigor das tarifas

A inflação dos Estados Unidos caiu em março a 2,3% na comparação anual, em linha com as expectativas dos analistas, segundo o índice PCE oficial publicado nesta quarta-feira (30), em parte graças à redução dos preços da energia.

A taxa foi ligeiramente superior à média das previsões dos economistas consultados pelo Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal, que esperavam 2,2%.

O Departamento do Comércio americano revisou o PCE interanual de fevereiro a 2,7%.

Em relação a fevereiro, a redução do PCE, o índice preferido do Federal Reserve (Fed, banco central americano), foi de menos de 0,1%, segundo o departamento.

O ritmo do aumento dos preços arrefeceu antes que o grosso das tarifas anunciadas por Trump entrem em vigor. Um freio provocado principalmente pela redução do preço do gás e de petróleo devido às crescentes dúvidas sobre a saúde da economia mundial.

