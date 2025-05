Nova plataforma de contabilidade apoia crescimento de PMEs

O número de pequenas empresas no Brasil cresce anualmente. À frente delas, os empreendedores enfrentam diversos desafios, entre eles o acúmulo de funções, com 96% deles tomando decisões estratégicas em média em quatro áreas diferentes, mostra pesquisa do Instituto Locomotiva.

Essa sobrecarga, aliada à demanda por serviços estratégicos e consultivos que contribuam para a prosperidade do negócio e evitem erros de processos, revela uma oportunidade para soluções digitais que aliem tecnologia e assessoria especializada.

De olho nessa demanda, o Grupo IRKO, que possui quase 70 anos de experiência em assessoria contábil, acaba de lançar sua primeira plataforma de contabilidade digital, a Kont4You, voltada às empresas do Simples Nacional. Desenvolvida para oferecer um serviço contábil de qualidade, com processos simplificados e preços competitivos, a ferramenta marca a entrada do grupo no segmento.

“A evolução da tecnologia e a acelerada digitalização de processos contábeis têm permitido a empresas tradicionais da contabilidade diversificar suas ofertas e oferecer a seus clientes serviços inovadores e consultoria de negócios. Essas soluções, contudo, já não se restringem a grandes negócios”, afirma Edson Teixer, sócio-diretor da IRKO Rio de Janeiro. “Com a Kont4You, oferecemos uma solução para a contabilidade de pequenas empresas, embasada pela experiência do Grupo IRKO”.

A plataforma utiliza tecnologia para entregar soluções personalizadas de acordo com o perfil e o crescimento de cada operação — e com assistência direta de um profissional contábil. Assim, ela tem o objetivo de proporcionar a segurança necessária para que os empresários possam focar o desenvolvimento de seus negócios.

Hoje, já existem serviços em que a empresa faz todas as atividades contábeis on-line, por meio das informações fornecidas pelo próprio gestor, no chamado self-accounting. “Mas o gestor nem sempre possui o conhecimento técnico necessário para informar os dados necessários corretamente e, consequentemente, ficar em dia com todas as obrigações legais e regulatórias. E esse desconhecimento do mundo das obrigações contábeis e fiscais é um risco grande — como tomar um medicamento sem consultar um médico”, diz.

Na prática, isso significa que o empresário pode cometer erros, ou omitir informações, ao cumprir obrigações acessórias e emitir notas fiscais. Entre os principais problemas está o preenchimento incorreto do código de tributação. “Quando há o acompanhamento de um contador, o erro pode ser evitado ou corrigido rapidamente. Contudo, sem o auxílio profissional, o negócio pode descobri-lo apenas quando for notificado pela Receita Federal ou outro órgão competente”.

“A Kont4You foi desenvolvida para apoiar o crescimento dos negócios, oferecendo ao empreendedor total apoio para que sua contabilidade fique em dia enquanto ele se concentra no core business de sua companhia”, afirma Teixer.

A plataforma oferece serviços personalizados para cada necessidade, com planos a preços acessíveis. Assim como no modelo tradicional de contabilidade, os clientes contam com o apoio de um contador para todas as atividades, como abertura de CNPJ, emissão de notas fiscais e guias de recolhimento. “Além disso, ganham a experiência e o conhecimento do profissional para tomar decisões estratégicas e fazer as atualizações necessárias conforme as mudanças nas leis e regulações, a exemplo das novidades trazidas pela Reforma Tributária — que começa a entrar em vigor no próximo ano”, diz.

