PRF suspende direito de dirigir de motorista flagrado a 205 km/h

Um motorista de carro importado foi flagrado por radar móvel da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a 205 km/h, neste domingo (4/5), na BR-050, perto de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A velocidade máxima permitida no trecho é de 100 km/h para veículos leves.

De acordo com o chefe da Delegacia da PRF em Uberaba, José Rocha Guimarães Neto, o condutor foi autuado por excesso de velocidade acima de 50% da máxima permitida, que é uma infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “As medidas administrativas incluem multa no valor de R$ 880,41, suspensão do direito de dirigir e inserção de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, explicou.

A PRF divulgou a imagem do radar móvel, no momento da infração. “O motorista não foi abordado pelos policiais, mas ele receberá a foto de sua infração, automaticamente vai ser autuado e vai ter que fazer as provas novamente para depois recuperar a carteira de motorista”, ressaltou Rocha Neto.

O chefe da Delegacia da PRF em Uberaba também destaca que dirigir em alta velocidade compromete a capacidade de reação do motorista e eleva, consideravelmente, o risco de acidentes graves e fatais.

"A fiscalização com radares móveis é uma das estratégias da PRF para coibir comportamentos perigosos e reduzir a violência no trânsito. Nossa missão é garantir a segurança viária e preservar vidas", finalizou.

Mais de 1.200 acidentes e 143 mortes



Por meio de nota, a PRF em Uberaba alertou que o excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco nas rodovias federais. “Apenas no primeiro trimestre de 2024 foram registrados mais de 1.200 acidentes causados diretamente pela velocidade incompatível, resultando em 143 mortes nas estradas brasileiras”, informou a PRF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia