Obra em famosa avenida de BH vaza água e volta a preocupar

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um vazamento na Avenida Nossa Senhora do Carmo em frente ao número 1925, no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no sentido Centro, atrapalha motoristas que passam pelo local.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), equipes estão mobilizadas para corrigir o vazamento de água, que ocorre em decorrência das obras da Prefeitura de BH (PBH). A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Executivo municipal e aguarda retorno.

Segundo um morador da região que passou pela área e não quis ser identificado, a obra foi positiva para a região, mas, a prefeitura deveria ter colocado alguma grade para proteger o bueiro. Para ele, com o peso dos carros, a tampa cedeu e ocasionou o vazamento.