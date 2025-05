Mãe abandona filho de 4 anos em lanchonete de Belo Horizonte

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Heitor não sabe a sua idade nem onde mora. Da mãe, só conhece o primeiro nome: Natália. Com apenas essas informações, a Polícia Militar resgatou e levou para o Conselho Tutelare a criança de aproximadamente 4 anos, ao receber a denúncia de que ela foi abandonada pela mãe em uma lanchonete no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (30/4).

Sozinho e sem pistas sobre seus parentes ou responsáveis, Heitor foi entregue ao Conselho Tutelar da Rua Rio de Janeiro, no Centro, onde aguarda que algum parente o reclame ou ser encaminhado a um abrigamento.

De acordo com testemunhas, a mãe do menino chegou com ele em uma lanchonete da Rua Erva Mate, no Bairro Céu Azul, perto da Escola Municipal Zilda Arns (EMZA).

Uma mulher de 38 anos, identificada como EM, disse que os dois estavam sujos e que o menino aparentava não ter bom tratamento. Logo que chegou, a mãe pediu para usar o banheiro.

Comovida pela situação de Heitor, EM pediu para lhe pagar um lanche para ele. A mãe permitiu, mas por volta de 20h30, enquanto ele se alimentava, disse para esperar ali sentado, dizendo que já voltaria.

EM achou aquilo muito estranho e ficou vigiando a criança para que não saísse até o retorno da mãe. Mas, ao perceber a demora da mulher em retornar e vendo que a criança estava com frio e desamparada, tomou Heitor no colo e passou a cuidar dele.

Por volta das 23h, ao perceber que a mulher não voltaria mais, a senhora ligou para o 190 e acionou a Polícia Militar.

Ela e outras três testemunhas tiveram de sair da lanchonete, pois o dono do estabelecimento disse que precisava fechar e que trabalharia como motorista de aplicativo muito cedo no dia seguinte.

Em outro estabelecimento, policiais militares encontraram EM e a criança, e tomaram o relato deles e de outras quatro testemunhas, mas ninguém conhecia a mãe ou o filho.

Disseram, contudo, que a lanchonete onde a criança foi deixada tinha uma câmera e que pode ter filmado toda ação, permitindo que a mãe possa ser identificada.

"Nenhuma das testemunhas se prontificou a acompanhar esta ocorrência. Tendo em vista que a mãe não retornou ao local, a criança de foi recolhida e levada ao Conselho Tutelar localizado na Rua Rio de Janeiro e entregue à conselheira para as devidas providências", informa a anotação na ocorrência feita pelos militares do 49º Batalhão (Venda Nova).

O abandono de incapaz é crime previsto no artigo 133 do Código Penal Brasileiro, podendo resultar em pena de reclusão de seis meses a três anos, sendo que no caso a pena maior pode ser mais provável, uma vez que o crime foi contra uma criança e o autor é seu ascendente direto (mãe).