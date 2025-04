Bombeiros abrem 280 vagas temporárias para brigadistas florestais

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) abriu 280 vagas temporárias para brigadistas florestais.

Segundo a corporação, os profissionais atuarão diretamente em ações de prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais, no âmbito da Força-Tarefa Previncêndio, durante o período crítico do fogo no estado.

A remuneração mensal pode ultrapassar R$ 2 mil, somados aos benefícios previstos no edital.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até a próxima segunda-feira (28/4) exclusivamente por meio do site oficial do CBMMG.

