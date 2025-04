''Mamãe, me ajuda'': menina de 10 anos denuncia irmão e enteado do pai

Uma mulher procurou a Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (23/4), para registrar um boletim de ocorrência de estupro de vulnerável, que teria como vítima sua filha de 10 anos. Os suspeitos são o irmão da menina, de 20 anos, e o enteado do pai, de 12 anos.

A mulher disse aos militares que nesse dia havia percebido uma mudança no comportamento de sua filha e, ao questionar, ela lhe respondeu: "Mamãe, me ajuda". Primeiramente, a criança disse que havia sido vítima de abusos sexuais praticados pelo enteado de seu pai. Os crimes teriam ocorrido em Monte Alegre de Minas, a 176 quilômetros de Uberaba e onde o pai reside.

Ainda conforme a mulher, os crimes teriam ocorrido todas as vezes que a menina passava alguns dias na casa do pai, em férias de fim de ano, desde que ela tinha 7 anos. A mulher contou também que a filha lhe disse que ocorreu penetração em todas as ocasiões.

Em seguida, a mulher relatou aos militares que sua filha também foi vítima de abusos sexuais praticados pelo próprio irmão, de 20 anos, na época em que ele residia com a mãe e a menina na mesma casa, sendo que o último contato entre eles foi em dezembro do ano passado.

Também consta no registro policial que a mulher não soube informar o endereço da residência do pai de sua filha. Além disso, ela tentou contato telefônico com o homem para relatar o fato, por diversas vezes, porém, não conseguiu.

A mulher também não soube precisar o endereço atual de seu filho, que, até aquele momento, não havia sido encontrado. O caso foi encaminhado para o Conselho Tutelar de Uberaba e Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

