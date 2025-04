Minas: mãe morre na frente dos filhos em batida com carreta

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher, de 35 anos, morreu num acidente entre o carro que dirigia e uma carreta, no quilômetro 520 da BR-251, próximo a Montes Claros, em Minas Gerais. No veículo dela, , um Corsa Sedan, também estavam os dois filhos da motorista, de 3 e 8 anos, que a viram morrer encarcerada.

O acidente ocorreu no início da noite de quarta-feira (23/4). O Corsa seguia de Montes Claros para Francisco Sá, no norte de Minas Gerais, e bateu de frente com a carreta tanque, que seguia da Bahia para o Paraná.

Com a batida, o carro ficou totalmente destruído e os passageiros, a mãe e os filhos, ficaram feridos, sendo que a motorista ficou encarcerada.

Para retirá-la, soldados do Corpo de Bombeiros tiveram de remover uma das portas, a coluna central do carro e cortar o banco do motorista com o uso de ferramentas hidráulicas.

Tão logo ela foi retirada, uma equipe do Samu assumiu o salvamento, no entanto, devido à gravidade das lesões, a mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar de ser submetida a manobras de ressuscitação cardiopulmonar, faleceu.

As crianças foram retiradas do veículo e, após serem atendidas, foram levadas para o Pronto Socorro do Hospital Santa Casa de Montes Claros pela equipe do SAMU.

O tráfego na rodovia teve de ser suspenso, nos dois sentidos, durante a operação de salvamento e retirada dos veículos. A mecânica do acidente ainda não é conhecida e vai depender do resultado do laudo da perícia técnica.

